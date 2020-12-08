Как украсить жилье в скандинавском стиле: 5 новогодних идей из Instagram – фото
Уют, минимализм, приятные цвета и стильные акценты – вот что приходит на ум, когда слышишь про скандинавский стиль. Мы собрали интересные примеры новогоднего декора из Instagram.
Редакция Дизайн 24 собрала яркие примеры новогоднего декора в скандинавском стиле.
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1. Свечи и гирлянды
На подоконнике размещены свечи разных размеров, там же лежит гирлянда и природный декор: шишки и веточки. Свет от окна делает место идеальным для чтения.
2. Уютный балкон
На этом открытом балконе обустроили место для сидения. На кресле разместили теплые пледы и мех, чтобы там можно было проводить время зимой. Декор дополнили небольшой елкой с сушеными апельсинами.
3. Уютная гостиная
Новогоднюю атмосферу создали благодаря красным пледам на диване, елке и свечам. Интересная деталь – роль камина в этой комнате играет... телевизор, на котором демонстрируют пламя.
4. Минималистичная елка
Для праздничного настроения совсем не обязательно покупать елку до потолка и украшать ее сотнями игрушек. Только посмотрите, как стильно выглядит это скромное дерево с минимумом украшений.
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5. Живая елка и псевдокамин
Жители этого дома также сделали минималистичный и стильный декор. Они украсили псевдокамин живыми ветвями и белыми носками для подарков. Роль очага играют свечи.
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