Уют, минимализм, приятные цвета и стильные акценты – вот что приходит на ум, когда слышишь про скандинавский стиль. Мы собрали интересные примеры новогоднего декора из Instagram.

Редакция Дизайн 24 собрала яркие примеры новогоднего декора в скандинавском стиле.

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1. Свечи и гирлянды

На подоконнике размещены свечи разных размеров, там же лежит гирлянда и природный декор: шишки и веточки. Свет от окна делает место идеальным для чтения.

2. У ютный балкон

На этом открытом балконе обустроили место для сидения. На кресле разместили теплые пледы и мех, чтобы там можно было проводить время зимой. Декор дополнили небольшой елкой с сушеными апельсинами.

3. У ютная гостиная

Новогоднюю атмосферу создали благодаря красным пледам на диване, елке и свечам. Интересная деталь – роль камина в этой комнате играет... телевизор, на котором демонстрируют пламя.

4. Минималистичная елка

Для праздничного настроения совсем не обязательно покупать елку до потолка и украшать ее сотнями игрушек. Только посмотрите, как стильно выглядит это скромное дерево с минимумом украшений.

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5. Живая елка и псевдокамин