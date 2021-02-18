Известный журнал о дизайне Dezeen делает обзор необычных и стильных предметов декора для дома в скандинавском стиле. Все эти вещи продемонстрированы в шоуруме Dezeen и прекрасно подчеркнут исключительный вкус своих владельцев.

В подборку вошли изделия шведской компании Hem, датского бренда &tradition и норвежцев Vestre. Все эти изделия являются суперсовременными и отражают актуальные тенденции стиля сканди.

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Кресло-одеяло от Faye Toogood



Пуховое кресло / Фото Dezeen

Это кресло наполнено настоящим пухом, который расположен на металлическом каркасе. Обивку можно снимать. Кресло доступно в кремовом, коричневом и черном цветах.

Испанский стул от дизайнера Børge Mogensen



Оригинальный стул / Фото Dezeen

Эту модель изготавливают еще с 1958 года. У нее есть характерные широкие подлокотники, изготовленные из массива европейского дуба, кожаная спинка и удобное сиденье.

Ящик для хранения от MOEBE



Ящик для хранения / Фото Dezeen

Этот блок для вещей чрезвычайно минималистичный и прекрасно подойдет для хранения в ограниченном пространстве. Его изготовили из дубового дерева с черными металлическими рамами. Ящик можно перевернуть на короткую сторону и использовать как столик.

Коллекция посуды от NJRD



Глазированная посуда / Фото Dezeen

Посуда изготовлена ​​из фарфора. Она очень минималистичная и сдержанная. Единственное, что позволили себе дизайнеры – эксперименты с цветом.

В ассортимент вошли миски, кувшины, тарелки из глазированного фарфора.

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Светильники Pantop от Verner Panton



Оригинальные светильники / Фото Dezeen

Это светильники в стиле ретро, ​​изготовлены в 8 цветах, среди которых лесной зеленый, горчично-желтый, голубой, розовый и более нейтральные оттенки.