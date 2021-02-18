Кресло-одеяло и оригинальные лампы: 5 замечательных предметов для дома в скандинавском стиле
Известный журнал о дизайне Dezeen делает обзор необычных и стильных предметов декора для дома в скандинавском стиле. Все эти вещи продемонстрированы в шоуруме Dezeen и прекрасно подчеркнут исключительный вкус своих владельцев.
Источник:Dezeen
В подборку вошли изделия шведской компании Hem, датского бренда &tradition и норвежцев Vestre. Все эти изделия являются суперсовременными и отражают актуальные тенденции стиля сканди.
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Кресло-одеяло от Faye Toogood
Пуховое кресло / Фото Dezeen
Это кресло наполнено настоящим пухом, который расположен на металлическом каркасе. Обивку можно снимать. Кресло доступно в кремовом, коричневом и черном цветах.
Испанский стул от дизайнера Børge Mogensen
Оригинальный стул / Фото Dezeen
Эту модель изготавливают еще с 1958 года. У нее есть характерные широкие подлокотники, изготовленные из массива европейского дуба, кожаная спинка и удобное сиденье.
Ящик для хранения от MOEBE
Ящик для хранения / Фото Dezeen
Этот блок для вещей чрезвычайно минималистичный и прекрасно подойдет для хранения в ограниченном пространстве. Его изготовили из дубового дерева с черными металлическими рамами. Ящик можно перевернуть на короткую сторону и использовать как столик.
Коллекция посуды от NJRD
Глазированная посуда / Фото Dezeen
Посуда изготовлена из фарфора. Она очень минималистичная и сдержанная. Единственное, что позволили себе дизайнеры – эксперименты с цветом.
В ассортимент вошли миски, кувшины, тарелки из глазированного фарфора.
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Светильники Pantop от Verner Panton
Оригинальные светильники / Фото Dezeen
Это светильники в стиле ретро, изготовлены в 8 цветах, среди которых лесной зеленый, горчично-желтый, голубой, розовый и более нейтральные оттенки.
Эти предметы можно использовать как настольную лампу или подвесной светильник.
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