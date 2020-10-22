Некоторым людям не хватает природы в большом городе. Поэтому для них идеальным вариантом будет декор из настоящего дерева. Интересные идеи, как добавить дерево в интерьер – читайте в материале.

Главное во всем соблюдать меру, сообщает Дизайн 24.

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Например, следует воздержаться от использования натурального меха или рогов оленя в виде декора.



Можно обойтись и вообще без меха / Фото Pinterest

Преимущества декорирования интерьера деревом

Долговечность



Пример декора из массива / Фото Pinterest

Если древесину подвергали качественной обработке, то она будет защищена от влаги и различных механических повреждений и прослужит достаточно долго. Если это еще и целая деревянная стена или пол, то вы сможете сэкономить на ежегодных ремонтах.

Теплоизоляция



Рекомендуем обрабатывать только одну стену / Фото YouTube

Дерево является источником тепла не только, если оно горит в вашем камине. Так, сырье обладает хорошей способностью удержать температуру воздуха. Именно поэтому для холодной бетонной квартиры, такой декор может выполнять функцию утепления, пусть и частичного.

Уникальность



Также можно дополнительно использовать гирлянды / Фото Pinterest

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Можно конечно поклеить обои с изображением дерева, или постелить ламинат, но в таких случаях применяется один паттерн. Зато натуральная обработка – это композиция, где каждый элемент является уникальным. Рисунок на деревянном спиле и его форма – неповторимы.

Идеи для декора

Аксессуар в интерьере

Обработанное дерево будет хорошо смотреться практически в каждом интерьере. Например, небольшой сундук будет хорошим аксессуаром возле дивана в гостиной.



Деревянный сундук / Фото pinterest

Панно из необработанного дерева может украсить стену как в коридоре, так и в спальне.



Панно из необработанного дерева / Фото pinterest

Деревянная полка

Полочки из дерева различной формы – это очень универсальная вещь. Так как это не только элемент интерьера, но и место для хранения чего-либо. Например, для красивой посуды или каких-то сувениров или изделий ручной работы.



Полка из дерева для посуды / Фото pinterest

Кроссворд на стене

Здесь можно дать волю своей фантазии. Деревянный кроссворд может состоять из букв имен всех членов семьи, или из букв имен домашних любимцев.



Кроссворд с именами членов семьи / Фото pinterest

Деревянные часы

Часы на стене могут стать отличным дизайнерским решением. А деревянные часы могут быть самой разнообразной формы: овальные, круглые, в форме листьев или солнца.



Деревянные часы / Фото pinterest

Кубический декор стен

Если вам нравится, как выглядят деревянные спилы, то такой декор для вас будет идеальным.



Декор стен деревянными кубами/ Фото zenwood.ua