Идеи декора из дерева для вашего дома: оригинальная подборка
Композиции с экоматериалами всегда выглядят интересно и модно. Кроме того, они подходят практически к каждому стилю.
Источник: 24 канал
В нашей подборке вы сможете найти оригинальные решения, которые дополнят ваш домашний интерьер.
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Оригинальный подсвечник
На ветку, которую предварительно нужно обработать, можно прикрепить свечи. Позаботьтесь о безопасности, чтобы огонь не касался дерева.
Наилучшим вариантом будет выбрать электрические свечи, работающие на батарейке.
Подставка под свечи из дерева / Фото pinterest
Ваза для цветов
Когда вы гуляете по улице, можно насобирать разные веточки. Их можно использовать для того, чтобы украсить вазу, например.
В таком сосуде эффектно смотрится различный декор из цветов или других веток.
Оригинальная ваза / Фото pinterest
Подставка для обуви
Такая подставка для обуви – это экономия места, а также благодаря камням по помещению не разносится грязь.
Подставка под обувь / Фото pinterest
Дерево вместо горшка
Грубый срез дерева можно использовать вместо горшка. Главное, надо использовать растения, которые не являются прихотливыми в уходе.
Среди них:
- суккуленты;
- кактусы;
- традесканции;
- хлорофитумы;
- литопсы.
Суккуленты в срезах дерева / Фото samotuzhky
Другие интересные идеи использования дерева / Фото samotuzhky, pinterest
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