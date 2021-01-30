Композиции с экоматериалами всегда выглядят интересно и модно. Кроме того, они подходят практически к каждому стилю.

Источник: 24 канал

В нашей подборке вы сможете найти оригинальные решения, которые дополнят ваш домашний интерьер.

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Оригинальный подсвечник

На ветку, которую предварительно нужно обработать, можно прикрепить свечи. Позаботьтесь о безопасности, чтобы огонь не касался дерева.

Наилучшим вариантом будет выбрать электрические свечи, работающие на батарейке.



Подставка под свечи из дерева / Фото pinterest

Ваза для цветов

Когда вы гуляете по улице, можно насобирать разные веточки. Их можно использовать для того, чтобы украсить вазу, например.

В таком сосуде эффектно смотрится различный декор из цветов или других веток.



Оригинальная ваза / Фото pinterest

Подставка для обуви

Такая подставка для обуви – это экономия места, а также благодаря камням по помещению не разносится грязь.



Подставка под обувь / Фото pinterest

Дерево вместо горшка

Грубый срез дерева можно использовать вместо горшка. Главное, надо использовать растения, которые не являются прихотливыми в уходе.

Среди них:

суккуленты;

кактусы;

традесканции;

хлорофитумы;

литопсы.



Суккуленты в срезах дерева / Фото samotuzhky

Другие интересные идеи использования дерева / Фото samotuzhky, pinterest