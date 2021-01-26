Сделано в Украине: подборка уникального декора для дома от украинских мастеров
Если вы давно хотели приобрести что-то интересное и необычное для своей квартиры – смотрите нашу подборку интересных вещей. Их делают украинские мастера.
Источник: 24 канал
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Эти вещи уникальны и изготавливаются вручную или на маленьких производствах. Читайте, чем можно украсить свой дом и как поддержать украинских производителей.
Валянные камни
Valoon store
Мягкие и теплые камни разных цветов и размеров. Их изготавливают из шерсти методом валяния. Эти камни очень похожи на настоящее.
Valoon – это пуфы и подставки для ног. Впрочем, их можно использовать и просто как стильный декор.
Картонный домик
Futufu Kids
Дома из картона весом всего один килограмм станут замечательным подарком для детей. Оригинальные дома – белого цвета, поэтому дети смогут разрисовать их на свой вкус.
Вы можете выбрать классический дом или маленький замок – все они одинаково понравятся детям.
Люстра в квадрате
Ficus.house
Квадратные светильники выглядят стильно / Фото Ficus.house
Эти оригинальные и недорогие люстры в стиле лофт станут украшением вашего дома. На странице можно найти еще немало оригинальных вещей для дома.
Стена с вазонами
PixelGardenArt
Этот производитель продает специальные подставки, в которых можно разместить вазоны. В результате вы получите стильную зеленую стену для своей квартиры или офиса.
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