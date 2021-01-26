Если вы давно хотели приобрести что-то интересное и необычное для своей квартиры – смотрите нашу подборку интересных вещей. Их делают украинские мастера.

Источник: 24 канал

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Эти вещи уникальны и изготавливаются вручную или на маленьких производствах. Читайте, чем можно украсить свой дом и как поддержать украинских производителей.

Валянные камни

Valoon store

Мягкие и теплые камни разных цветов и размеров. Их изготавливают из шерсти методом валяния. Эти камни очень похожи на настоящее.

Valoon – это пуфы и подставки для ног. Впрочем, их можно использовать и просто как стильный декор.

Картонный домик

Futufu Kids

Дома из картона весом всего один килограмм станут замечательным подарком для детей. Оригинальные дома – белого цвета, поэтому дети смогут разрисовать их на свой вкус.

Вы можете выбрать классический дом или маленький замок – все они одинаково понравятся детям.

Люстра в квадрате

Ficus.house



Квадратные светильники выглядят стильно / Фото Ficus.house

Эти оригинальные и недорогие люстры в стиле лофт станут украшением вашего дома. На странице можно найти еще немало оригинальных вещей для дома.

Стена с вазонами

PixelGardenArt

Этот производитель продает специальные подставки, в которых можно разместить вазоны. В результате вы получите стильную зеленую стену для своей квартиры или офиса.