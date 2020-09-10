Этот бар расположен на первом этаже в отеле в альтернативном районе Арройос в Лиссабоне. Интерьер построен на нейтральных пастельных цветах с использованием цветочных обоев и мраморных столов. Больше о стильном баре в Португалии – читайте в материале.

Для посетителей романтической столицы Португалии бар должен стать островком спокойствия, пишет Archdaily.

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Внутри тропические и экзотические обои покрывают большинство пространств, придавая им свежесть и бодрость.



Цветочные обои делают интерьер "воздушнее" / Фото Archdaily

Темно-зеленым цветом окрашена столешница, а одна из частей зала облицована зеленой плиткой.



Мрамор отражают зеркала, которые установлены над столами / Фото Archdaily

Деревянные стены с рисунком, белый камень бара и несколько "зеленых" точек, расположенных по всему пространству, просто стали естественными партнерами этих розовых цветастых стен, чтобы замкнуть цикл этой мощной, но изысканной атмосферы.



Зеленый цвет присущ больше зоне продажи / Фото Archdaily

На потолке разместили большие круглые подвесные зеркала, которые не только увеличивают пространство, но и погружают клиента в эту уникальную свежую атмосферу посреди города.

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