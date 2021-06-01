Цветной бетон на стенах и полу: как выглядит обновленный дом в Лондоне – фото

Обновленный двухуровневый дом с широким использованием цветного бетона в необычный способ. Дизайнеры вдохнули новую жизнь в интерьер лондонского дома и создали яркое минималистичное пространство.

Архитекторы стремились шире продемонстрировать использование цветного бетона, как и в конструкции здания, так и как в архитектурной обработке. Интерьер поражает своими цветовыми сочетаниями и архитектурными формами.

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Зеленые колонны и балки создают каркас для структурных стеновых панелей лососевого цвета ванной комнаты на первом этаже. Цветной бетон использовано на лестнице, прилавке, раковине, полу, скамейке, ванной и умывальнике. Все элементы изготовлены из пигментированного бетона.

Цветной фасад с использованием бетона / Фото archdaily.com

Кухня с островом. На полу использовано покрытие бетоном / Фото archdaily.com

В доме использовано полуциркульные арки, которые пропускают большое количество света в помещение. Также двухуровневое планирование создает больше пространства в доме.

Полуциркульным арка в интерьере / Фото archdaily.com

Небольшая ниша для мелких кухонных принадлежностей над столешницей / Фото archdaily.com

Инновационное использование бетона – это подход, который был вдохновлен окружающей викторианской архитектурой, где кирпичная кладка выполнена с рисунком и украшена, также это очень устойчивый и долговечный материал, имеющий легкий монтаж.

Столовая / Фото archdaily.com

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Сочетание цветов и форм / Фото archdaily.com

Окошко, сочетающий гостиную из другой комнатой / Фото archdaily.com

Цвета также были заимствованы из высокой викторианской архитектуры, они добавляют престижа и благородства. Ванная комната создана на подобии хамама (Хаммам – баня, которая предусматривает поддержание определенного температурного режима путем горячего пара, поступающего из специальных отверстий в стенах). Все детали ванной комнаты изготовлены на заказ.

Санузел с использованием бетона зеленого цвета / Фото archdaily.com

Умывальник необычной полуцилиндрической формы / Фото archdaily.com

Латунный смеситель / Фото archdaily.com