Цвета и уют: как подобрать обои, чтобы они стали украшением любого пространства

18 июля 2021 , 20:15
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Обои – отличный способ придать стенам колорита, а пространству – гармонии. Впрочем, выбирать их нужно как следует, иначе старания могут сыграть против вас.

Известная телеведущая Луиза Роу уверена обои могут украсить комнату только при правильном подходе. По ее мнению, они добавляют пространству историчности и утонченности. Она назвала несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе обоев.

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Используйте обои с книжными полками или полками с посудой

Полки и обои гармонично сочетаются в любом месте. Стоит лишь правильно подобрать цвет – элементы должны взаимодействовать, а не отличаться.

Полки и обои – отличное сочетание / Фото Homesandgardens

Отделяйте зоны друг от друга

Фриз – хорошее решение для зон квартиры или дома, которые нуждаются в большей приватности. Кроме того, он всегда добавляют элегантности.

Изящное решение / Фото Homesandgardens

Потолок – важный элемент

Для максимальной гармонии нужно подобрать решение, которое подчеркнет потолок комнаты – это придаст приятного контраста. Зато все элементы, которые расположены рядом со стенами, могут даже повторять рисунок обоев.

Полная гармония элементов со стенами / Фото Homesandgardens

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська