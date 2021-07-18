Известная телеведущая Луиза Роу уверена – обои могут украсить комнату только при правильном подходе. По ее мнению, они добавляют пространству историчности и утонченности. Она назвала несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе обоев.

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Используйте обои с книжными полками или полками с посудой

Полки и обои гармонично сочетаются в любом месте. Стоит лишь правильно подобрать цвет – элементы должны взаимодействовать, а не отличаться.

Полки и обои – отличное сочетание / Фото Homesandgardens

Отделяйте зоны друг от друга

Фриз – хорошее решение для зон квартиры или дома, которые нуждаются в большей приватности. Кроме того, он всегда добавляют элегантности.

Изящное решение / Фото Homesandgardens

Потолок – важный элемент

Для максимальной гармонии нужно подобрать решение, которое подчеркнет потолок комнаты – это придаст приятного контраста. Зато все элементы, которые расположены рядом со стенами, могут даже повторять рисунок обоев.

Полная гармония элементов со стенами / Фото Homesandgardens