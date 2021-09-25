Оттенок шампанского – это один из самых элегантных цветов, который станет универсальной базой для многих композиций. Цвет шампанского естественно вызывает ассоциации с игристым напитком, новогодней забавой и красочным фейерверком.

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Несмотря на все стереотипы – это светлый, мягкий цвет, который является сочетанием теплого бежевого и пудрового розового. Также он характеризуется золотистыми тонами и способностью создавать уютную, интимную атмосферу, способствующую расслаблению.

Невероятный стиль / Фото homebook

Мебель и аксессуары цвета шампанского не лишены изящества – наоборот, они идеально сочетаются с интерьерами, оформленными в элегантном стиле.

Милые детали / Фото homebook

Цвет шампанского прекрасно сочетается с классическим стилем. Классический стиль – симметрия, гармония и приглушенная палитра цветов. Шампанский цвет прекрасно подойдет к этому набору как нежный, теплый и универсальный оттенок.

Великолепный дизайн / Фото homebook

Аксессуары цвета шампанского следует внести в обустройство гостиной и спальни. Теплая природа этого золотисто бежевого цвета поможет создать уютную атмосферу, что будет способствовать отдыху. Особенное внимание следует обратить на текстиль, украшенный в этом цвете, например бархатные подушки, льняные шторы или тоненькое хлопковое покрывало на кровати.