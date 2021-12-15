Цвет, который вызвал много дискуссий среди дизайнеров, прекрасно смотрится в интерьерах. Лукбук Dezeen продемонстрировал примеры со всего мира, где используется этот оттенок

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Несмотря на неуверенность экспертов, к какому цвету относится оттенок – фиолетового или голубого, большинство склоняется к первому варианту.

Что известно о цвете года от Pantone

Каждый год компания Pantone объединяет экспертов из разных стран, и после нескольких дней групповых встреч выбирается цвет года. В следующем году этот цвет будет играть значительную роль в различных областях, таких как дизайн и мода.

Студенческое жилье в Испании

Творческая студия Masquespacio в Валенсии использовала свой фирменный стиль блокировки цветов в студенческих помещениях Resa San Mamés в Испании. Вдоль стен расположена светло-фиолетовая плитка. Этим цветом дизайнеры надеялись поспособствовать чувству общности у студентов.

Студгородок в Валенсии / Фото Masquespacio

Жилая квартира в США

Владельцы квартиры из Нью-Йорка рискнули использовать смелые цвета и неожиданные материалы, чтобы создать особое лицо дома. Геометрические формы и различные оттенки фиолетового контрастируют с серыми стенами и шторами, создавая интересное сочетание.

Квартира в Нью-Йорке / Фото Дилан Чендлер

Коворкинг-офис в Испании

Пастельные фиолетовые стены контрасты против общего тона светло-бирюзовой комнаты и добавляют к вычурным внешним видом этого коворкинг-офиса Cabinette в Валенсии. Этот коворкинг уже стал известным – в 1960-х годах о нем упоминается в фильме известного французского режиссера Жака Тати "Playtime".

Расположено трендовое помещение в Городском районе Валенсии Ла-Фуэнсанта.

Коворкинг в Испании / Фото Луиса Бельтрана

Дом супругов в США

В центре гостиной Pan and Paul's House, который создала Craig Steely Architecture, расположился большой встроенный диван фиолетового цвета. Размер такого дивана 3 квадратных метра. У дизайнеров была цель создать особое место отдыха, где сможет уместиться большое количество гостей.

Жители и гости могут отдохнуть на плюшевых подушках, любуясь видом на окружающие горы Санта-Крус.

Дом с оригинальным диваном / Фото Даррен Брэдли

Магазин Pieces Home в США

Двери и пол арендованного дома в штате Мэн под названием Pieces Home окрашены в специфический цвет. Помещение обставлено мебелью и продуктами – любые из них могут купить посетители.

Магазин Pieces Home / Фото Клер Эспаррос