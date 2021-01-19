В этом году можно разбавить скучный интерьер насыщенными оттенками. Однако ярких цветов не будет – преимущество на стороне пастельных и приглушенных вариантов.

Законодатели в мире цветной моды советуют, на что обратить внимание в новом году. Журнал Ivd сообщает о модных тенденциях.

Читайте Нежная и светлая квартира в Голосеевском районе Киева: фото интерьеров

Желтый и серый



Именно такое сочетание цветов будет модным в 2021 году / Фото Museum-design

Это цвета года, которые назвал Институт Pantone, законодатель в мире цвета.

В этом году победителями стали светло-серый Ultimate Gray и желтый Illuminating. Будьте уверены – их можно смело использовать в интерьере.

Пыльная бирюза



Цвет бирюзы, покрытой пылью, выглядит стильно / Фото Trizio

Бирюзовый с нотками серого – такой цвет станет идеальным в новом году по мнению компании Benjamin Moore. Он может выглядеть стильно в ванной комнате, а также в спальне или гостиной.

Смелая земля



Оттенки бежевого всегда будут актуальными в интерьере / Фото Interior + Design

Этот бежевый оттенок предлагают дизайнеры компании Dulux. Они считают, что цвет Brave Ground способен уравновесить и сбалансировать любой интерьер.

Дизайнеры предлагают использовать его самостоятельно, а также сочетать с оттенками красного, зеленого и коричневого. Сюда отлично подойдут натуральные материалы: дерево, камень, медь.

Теплые пастельные оттенки



Интерьер в теплых пастельных оттенках остается в моде / Фото HappyModern

Норвежская компания Jotun Lady предлагает коллекцию из 4 палитр. В нее входят мягкие натуральные цвета, едва видимая пастельная гамма, теплый рустик и воздушные голубые оттенки.

Бронзовые ноты



Бронзовые оттенки требуют светлых нот и взвешенных сочетаний / Фото Mir-obuvi

Эти оттенки предлагает компания Sherwin Williams. Цветом года они выбрали "городскую бронзу". Этот оттенок требует светлого дополнения и является достаточно сложным в работе. Но он выглядит очень оригинально в готовом интерьере.