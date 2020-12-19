Престижный журнал про флористику объявил цвет года в сфере цветочного дизайна. Выбор редакции призван привлечь внимание людей к проблемам нашей планеты.

Журнал о флористике Thursd. - your floral meetup spot объявил цвет года 2021 в мире растений и цветов.

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Цвет года во флористике символизирует выжженную землю / Фото Thursd.

Цветом года 2021 стал желтый (Scorched Earth). Он символизирует выжженную землю и должен обратить внимание людей на проблемы планеты и экологии.



Этот цвет также часто имеют осенние цветы / Фото Thursd.

Дизайнеры-флористы во всем мире создали работы с использованием этого цвета, чтобы поддержать проект и привлечь внимание к глобальным проблемам.



Флористы делают композиции с цветами соответствующего цвета / Фото Thursd.

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