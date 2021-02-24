Волшебная стена: известный художник сделал цифровое произведение искусства – видео
Именитый художник Refik Anadol представляет новое творение медиаискусства. Он обработал более 200 миллионов фотографий природы, чтобы создать эту невероятную видеоинсталляцию.
Источник:инстаграм Refik Anadol
Жители Мельбурна, что в Австралии, могут полюбоваться оригинальным произведением искусства. Инсталляция сейчас представлена в Национальной галерее Виктории.
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Произведение искусства называется Quantum Memories. Автором работы является известный художник Refik Anadol.
В проекте использовали современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Для инсталляции было обработано около 200 миллионов фотографий природы.
Видео завораживающих инсталляций:
Инсталляция выполнена в технике 3D-скульптура данных. Ее демонстрируют на огромной медиастене размером 10 на 10 метров.
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Проекции Рефика Анадола на открытии концертного сезона и праздновании 10-летия оркестра LA Phil / Фото Refik Anadol Studio
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