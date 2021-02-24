Именитый художник Refik Anadol представляет новое творение медиаискусства. Он обработал более 200 миллионов фотографий природы, чтобы создать эту невероятную видеоинсталляцию.

Жители Мельбурна, что в Австралии, могут полюбоваться оригинальным произведением искусства. Инсталляция сейчас представлена в Национальной галерее Виктории.

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Произведение искусства называется Quantum Memories. Автором работы является известный художник Refik Anadol.

В проекте использовали современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Для инсталляции было обработано около 200 миллионов фотографий природы.

Видео завораживающих инсталляций:

Инсталляция выполнена в технике 3D-скульптура данных. Ее демонстрируют на огромной медиастене размером 10 на 10 метров.

Refik Anadol – турецкий художник, который работает в сфере медиаискусства. Он создает цифровые инсталляции, обрабатывая терабайты данных.

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