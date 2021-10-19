Чудеса строительства: как выглядит дом, который самостоятельно производит пищу и воду

На выставке в Дубае впервые представили невероятный объект – дом с роскошным садом и технологией самостоятельного обеспечения жителей водой. Создание такого дома предназначено прежде всего для стран, где запасы питьевой воды очень ограничены.

Особенное сооружение имеет сборник воды на крыше. Как отмечают разработчики, оно способно изменить мир. Дом стал неожиданным объектом изучения для многих архитекторов и дизайнеров, поскольку он открывает множество невероятных возможностей.

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Проект создала студия архитекторов V8 Architects, которая базируется в Нидерландах. Сооружение является не просто домом, но и одновременно садом и коллектором дождевой воды с большим фильтром. Этот фильтр перерабатывает любую влагу в чистую питьевую воду.

Невероятный объект / Фото elledecor

Проект представлен на международной выставке Dubai Expo и уже завоевал международное признание. Идея может внести значительный вклад в помощь странам, которые борются с засухой и голодом.

Волшебное сооружение / Фото elledecor

Идея заключается в том, что дом может работать в пустыне и обеспечивать себя необходимым ресурсами.

Особая форма крыши накапливает влажность, которая присутствует в воздухе в пустынных или полупустынных районах, и направляет ее на всю территорию дома, успевая поливать ряд растений, выращенных на крыше.

Замечательная идея / Фото elledecor

Этот "пищевой конус", как его назвали создатели проекта, имеет высоту 18 метров и воспроизводит микроклимат, в котором растения сотрудничают между собой.

Потрясающий дом / Фото elledecor

Эффективность дома отображается и в других аспектах. На крыше здания есть большая воздушная камера для сбора воды, которая покрыта растениями. Такое решение позволяет поддерживать идеальную температуру внутри дома даже в самые жаркие часы.