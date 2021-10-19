Особенное сооружение имеет сборник воды на крыше. Как отмечают разработчики, оно способно изменить мир. Дом стал неожиданным объектом изучения для многих архитекторов и дизайнеров, поскольку он открывает множество невероятных возможностей.

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Проект создала студия архитекторов V8 Architects, которая базируется в Нидерландах. Сооружение является не просто домом, но и одновременно садом и коллектором дождевой воды с большим фильтром. Этот фильтр перерабатывает любую влагу в чистую питьевую воду.

Невероятный объект / Фото elledecor

Проект представлен на международной выставке Dubai Expo и уже завоевал международное признание. Идея может внести значительный вклад в помощь странам, которые борются с засухой и голодом.

Волшебное сооружение / Фото elledecor

Идея заключается в том, что дом может работать в пустыне и обеспечивать себя необходимым ресурсами.

Особая форма крыши накапливает влажность, которая присутствует в воздухе в пустынных или полупустынных районах, и направляет ее на всю территорию дома, успевая поливать ряд растений, выращенных на крыше.

Замечательная идея / Фото elledecor

Этот "пищевой конус", как его назвали создатели проекта, имеет высоту 18 метров и воспроизводит микроклимат, в котором растения сотрудничают между собой.

Потрясающий дом / Фото elledecor

Эффективность дома отображается и в других аспектах. На крыше здания есть большая воздушная камера для сбора воды, которая покрыта растениями. Такое решение позволяет поддерживать идеальную температуру внутри дома даже в самые жаркие часы.