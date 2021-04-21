Мебель – одна из самых дорогих деталей интерьера. Если вы решили не экономить на них и хотите, чтобы они были долговечными и комфортными, то стоит обратить на некоторые детали при покупке. О том, как проверить честность подрядчиков и точно ли цена соответствует качеству, рассказывает в своем инстаграме дизайнер Михаил Курносов.
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5 ключевых пунктов, при приеме и заказе кухонной мебели:
1. Фурнитура, петли.
Пример: глубина выдвижных модулей в комплектации 500 миллиметров, по факту – 350 миллиметров. Вывод: подрядчик сэкономил на фурнитуре и материалах. Это легко проверить рулеткой. Внимательно с петлями и направляющими, чтобы не получить неизвестную фирму вместо оплаченного blum или hettich, нужно, чтобы производитель был указан в спецификации. Во время установки проверьте штампы в труднодоступных местах.
Интерьер кухни / Фото инстаграм mihail_kurnosov
2. Текстуры, фактура.
Пример: в салоне выбрали крутую текстуру дерева конкретного европейского бренда, а на объект приехал дешевле аналог. Визуально заметить разницу сложно, так как прошло время. Чтобы подобного избежать нужно сравнить образец с готовым продуктом, приложив исходный образец. Часто такое случается с материалом FENIX NTM. Считали Феникс, а возродился, например, Supramat AGT (AGT – неплохой, но дешевле материал). Такой трюк легче сделать на черных и серых образцах.
3. Основа фасада и толщина.
Пример: заказывали фасад на основе МДФ, а на объект приехал ДСП. Как проверить: МДФ и ДСП отличаются по весу на 20-30%, плюс кромка. Толщину проверяем рулеткой. Подобное случается редко, но перестраховаться стоит.
Интерьер кухни / Фото инстаграм mihail_kurnosov
4. Цена.
Кухня на заказ – уже не стандарт и, как правило, стоит дороже, чем готовая модульная мебель. Когда подрядчик говорит об увеличение модуля, например, с 500 миллиметров на 520 миллиметров с доплатой в 30-40 процентов – это обман. Мебель из массива – исключение.
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5. Техника.
Здесь проще: не хотите переплачивать за наценку – не ленитесь, мониторьте рынок и берите у тех, кто специализируется на этом.