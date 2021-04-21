Мебель – одна из самых дорогих деталей интерьера . Если вы решили не экономить на них и хотите, чтобы они были долговечными и комфортными , то стоит обратить на некоторые детали при покупке. О том, как проверить честность подрядчиков и точно ли цена соответствует качеству , рассказывает в своем инстаграме дизайнер Михаил Курносов.

Вам понравится Какой должна быть идеальная кухня: советы дизайнеров в фото

5 ключевых пунктов, при приеме и заказе кухонной мебели:

1. Фурнитура, петли.

Пример: глубина выдвижных модулей в комплектации 500 миллиметров, по факту – 350 миллиметров. Вывод: подрядчик сэкономил на фурнитуре и материалах. Это легко проверить рулеткой . Внимательно с петлями и направляющими, чтобы не получить неизвестную фирму вместо оплаченного blum или hettich , нужно, чтобы производитель был указан в спецификации. Во время установки проверьте штампы в труднодоступных местах.

Интерьер кухни / Фото и нстаграм mihail_kurnosov

2. Текстуры, фактура.

Пример: в салоне выбрали крутую текстуру дерева конкретного европейского бренда, а на объект приехал дешевле анало г. Визуально заметить разницу сложно, так как прошло время. Чтобы подобного избежать нужно сравнить образец с готовым продуктом , приложив исходный образец. Часто такое случается с материалом FENIX NTM . Считали Феникс, а возродился, например, Supramat AGT (AGT – неплохой, но дешевле материал). Такой трюк легче сделать на черных и серых образцах.

3. Основа фасада и толщина.

Пример: заказывали фасад на основе МДФ, а на объект приехал ДСП. Как проверить: МДФ и ДСП отличаются по весу на 20-30%, плюс кромка. Толщину проверяем рулеткой . Подобное случается редко, но перестраховаться стоит.

Интерьер кухни / Фото инстаграм mihail_kurnosov

4. Цена.

Кухня на заказ – уже не стандарт и, как правило, стоит дороже, чем готовая модульная мебель . Когда подрядчик говорит об увеличение модуля , например, с 500 миллиметров на 520 миллиметров с доплатой в 30-40 процентов – это обман . Мебель из массива – исключение.

Читайте также Каким должен быть интерьер детской: три главных советы от дизайнеров

5. Техника.

Здесь проще: не хотите переплачивать за наценку – не ленитесь , мониторьте рынок и берите у тех, кто специализируется на этом.