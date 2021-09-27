Чтобы не забыть: чек-лист осенней уборки придомовой территории

Осень – это период интенсивной работы вокруг дома. До наступления сильных дождей, холодов, а затем и снега следует завершить уборку в саду и вокруг дома.

Подготовка дома и окружающей территории к зиме предусматривает уход за газоном и растениями, а также уборку рядом с домом. Есть золотое правило: если вы хотите наслаждаться красивым и пышным зеленым газоном весной – позаботьтесь о нем перед зимой.

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Газон

Последнее скашивание травы следует проводить в конце октября, не забывая оставлять траву около 4 сантиметров. Это нужно сделать для того, чтобы она не замерзла во время первых заморозков.

Аккуратность – лучший стиль / Фото pinterest

Сгребание листьев в саду

Опавшие листья могут выглядеть по-настоящему волшебно: различные оттенки красного и вспышки желтого – это прекрасный элемент осеннего пейзажа. Однако для поддержания газона в надлежащем состоянии нужно регулярно сгребать листья и чистить траву от опавших веточек и сухих частей растений.

Остатки однолетних растений и сорняков необходимо удалить с клумб / Фото pinterest

Растения

Перед первыми заморозками следует обильно полить растения и защитить нежные экземпляры от заморозков. Вы можете сделать это в ноябре. Главное – не слишком рано, чтобы растения привыкли к снижению температуры.

Для защиты растений используйте нетканое полотно / Фото pinterest

Территория вокруг дома

Прежде чем температура значительно снизится, следует позаботиться о мостовую и подъездную аллею. Если между брусчаткой вырос мох и другие сорняки – стоит избавиться от них, чтобы дорожка выглядела чистой и эстетичной.

Опрятная территория украшает дом / Фото pinterest