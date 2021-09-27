Подготовка дома и окружающей территории к зиме предусматривает уход за газоном и растениями, а также уборку рядом с домом. Есть золотое правило: если вы хотите наслаждаться красивым и пышным зеленым газоном весной – позаботьтесь о нем перед зимой.
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Газон
Последнее скашивание травы следует проводить в конце октября, не забывая оставлять траву около 4 сантиметров. Это нужно сделать для того, чтобы она не замерзла во время первых заморозков.
Аккуратность – лучший стиль / Фото pinterest
Сгребание листьев в саду
Опавшие листья могут выглядеть по-настоящему волшебно: различные оттенки красного и вспышки желтого – это прекрасный элемент осеннего пейзажа. Однако для поддержания газона в надлежащем состоянии нужно регулярно сгребать листья и чистить траву от опавших веточек и сухих частей растений.
Остатки однолетних растений и сорняков необходимо удалить с клумб / Фото pinterest
Растения
Перед первыми заморозками следует обильно полить растения и защитить нежные экземпляры от заморозков. Вы можете сделать это в ноябре. Главное – не слишком рано, чтобы растения привыкли к снижению температуры.
Для защиты растений используйте нетканое полотно / Фото pinterest
Территория вокруг дома
Прежде чем температура значительно снизится, следует позаботиться о мостовую и подъездную аллею. Если между брусчаткой вырос мох и другие сорняки – стоит избавиться от них, чтобы дорожка выглядела чистой и эстетичной.
Опрятная территория украшает дом / Фото pinterest