Каждый из этих примеров доказывает, что белый цвет подходит не только для просторных гостиных, но и для библиотек, столовых и даже коридоров общежития. Как реализовать минималистичное, спокойное и практическое пространство – далее.

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Чтобы белый выглядел свежо и не вызывал ощущение, что вы находитесь в необжитом пространстве, попробуйте:

подобрать свой оттенок белого . Дизайнеры рекомендуют выбирать теплый подтон, чтобы пространство не выглядело слишком стерильным и холодным;

. Дизайнеры рекомендуют выбирать теплый подтон, чтобы пространство не выглядело слишком стерильным и холодным; поэкспериментировать с отделкой . От матовых оттенков до глянца – это все поможет придать необходимого контраста;

. От матовых оттенков до глянца – это все поможет придать необходимого контраста; выбирать различные текстуры и узоры, чтобы придать помещению более мягкого вида.

Вот, как с этим работают опытные дизайнеры интерьеров.

Бежевые тона и черные детали



Бежевые тона и черные детали в белом интерьере / Фото Dezeen

Белый цвет в апартаментах с нишами помогает выделить стену под открытые полки. Бежевые тона и черные детали были добавлены, чтобы контрастировать с белыми стенами и создать завершенный интерьер.

Плитка, которая делает комнату глубже



Добавьте в белую комнату орнаменты / Фото Dezeen

Плитка на полу выполняет декоративную функцию, создавая контраст с белой мебелью и стенами. Часть комнаты с библиотекой, использует для этой функции деревянную столешницу и черный обеденный стол.

Белый в сочетании с серым

Белый в сочетании с серым в интерьере / Фото Dezeen

Панорамные окна, белый пол со светло-серой мебелью делают это помещение идеальным для расслабления после тяжелого рабочего дня. Единственный цветной акцент создает коллекция пластинок, расположенная у пустой стены.

Яркий элемент в белом пространстве



Яркий элемент в белом пространстве / Фото Dezeen

Древесина, бледно-розовый диван и желтый стул формируют необычное пространство, но благодаря тому, что предложенные яркие цвета полностью противоположны друг другу, они идеально сочетаются между собой.

Кирпич в белом интерьере



Кирпич в белом интерьере / Фото Dezeen

Внутри этой гостиной фигурирует сталь, рекультивированное дерево и кирпич. Каждый из этих элементов может использоваться как вместе, так и поодиночке, чтобы предоставить белому интерьеру органичный вид.

Кремовый текстиль



Кремовый текстиль в белом интерьере / Фото Dezeen

Чтобы разбавить белый интерьер, дизайнеры использовали уютный кремовый коврик, который дополняет белый диван.

Дерево в белом интерьере



Дерево в белом интерьере / Фото Dezeen

Белый потолочный вентилятор и белая плитка дополняют светлый интерьер со встроенной деревянной мебелью и деревянным полом.

Коридор в общежитии



Дерево в белом интерьере / Фото Dezeen

Это японское общежитие, предназначено для работников одного из ресторанов на острове Тесима. Лавки из белой древесины с подушками оттенка шалфея и коричневые потолочные балки стилизуют помещение.

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Книжная полка, как акцентный элемент



Книжная полка, как акцентный элемент / Фото Deezen

Скульптурная белая стена между столовой и лестницей, добавляет театральности простому интерьеру. А высокий книжный шкаф обеспечивает единый концепт открытого пространства, дополняя ореховый стол аналогичными полками.

Текстиль в узкой квартире



Как расширить узкое помещение / Фото Deezen

Квартира имеет светлую гостиную-столовую, украшенную пушистым текстилем. Чтобы не забивать им площадь пола, дизайнеры поместили его на диван и прозрачные кресла.