Что учесть перед перепланировкой коридора: советы эксперта

В новостройках часто встречаются квартиры с коридорами огромной площади, которая не будет эффективной в процессе эксплуатации. Вот почему расширение других помещений за счет коридора является едва ли не самым популярным запросом, который поступает от владельцев. Что можно сделать с площадью коридора согласно нормам? Разберемся с экспертами.

Коридор – это вспомогательное помещение. Чаще всего он выполняет транзитную функцию и используется как место для хранения обуви, верхней одежды, зонтов или других аксессуаров.

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При определенных условиях его площадь используют для помещений с "мокрыми" процессами, к которым относится санузел и кухня. Однако чаще всего коридор становится частью жилых комнат. Когда и при каких условиях это возможно, а также что учесть перед перепланированием – далее.

Учтите государственные строительные нормы



Создание санузла за счет сужения коридора / Фото Pinterest

Ширина коридора, который ведет к жилым помещениям должна составлять 1,1 метра.

Инженерное обследование

Демонтаж перегородки между коридором и другими комнатами позволяет увеличить кухню или гостиную, разместить в комнатах дополнительное оборудование или мебель, а также впустить естественный свет в зону закрытой ранее прихожей. Но любая перепланировка с частичным или полным демонтажем перегородок производится после обязательного инженерного обследования и составления заключения о возможности и безопасности будущих работ.

Верхние и нижние этажи

В процессе демонтажа важно соблюдать все требования по обеспечению сохранности несущих конструкций.



Как правильно перепланировать коридор / Фото Pinterest

Прежде всего важно учесть, что находится под и над коридором. Соседи могли опередить вас и сделать расширение или перепланировку раньше.

Санузел нельзя размещать над жилыми помещениями и кухней. Исключение только для двухуровневых квартир – санузел на втором уровне может быть над кухней на первом уровне. Кухню нельзя обустраивать над жилой комнатой.

Эти правила действуют и в обратном направлении – нельзя размещать кухню и комнату под санузлом у соседей сверху. Также комнату нельзя размещать под кухней.

Гидроизоляция

Если коридор будет использоваться для "мокрых" зон квартиры, обязательным является проведение работ по гидроизоляции нового санузла (ванной, душевой, туалета) или кухни.

Особенности переноса кухни в коридор



Кухня в коридоре / Фото Pinterest

Такой вариант перепланировки позволяет дополнительно обустроить гостиную или столовую. Освобожденную площадь нельзя считать жилой, а на плане она обычно обозначена как кабинет. Площадь кухни-ниши должна составлять 5 квадратных метров и предусматривать все необходимые коммуникации и вентиляцию. С минусов – здесь не может быть установлена ​​газовая плита.

Визуальные элементы

Снос перегородки между прихожей и жилыми комнатами позволит вам расширить площадь квартиры, но для большего удобства попробуйте зонировать пространство различными покрытиями пола, стеллажами, раздвижными перегородками или шкафами-купе.