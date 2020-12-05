Модный тренд: что такое раннер и с чем его сочетать в интерьере – фото примеров
На фото современных интерьеров можно встретить необычные узкие скатерти, украшающие стол. Они называются "раннер". Рассказываем, для чего используют раннеры и с чем их сочетать.
Редакция Дизайн 24 рассказывает, почему раннер стали такими актуальными.
Интересные примеры: Из этих заброшенных подвалов сделали невероятные комнаты: фото до и после
Раннер– узкая скатерть, украшающая стол. Обычно их размещают в центре стола. Раннеры имеют декоративное назначение.
Вариант стильного сочетания раннера и подушек / Фото shopsclub
Виды раннеров
Раннеры из ткани
Они являются достаточно плоскими, не поднимаются над поверхностью стола. Такие раннеры обычно используют в комплекте со скатертью.
Раннер для свадебного стола / Фото the-wedding
Раннеры из макраме
Имеют чрезвычайно декоративный вид, являются объемными и могут украшать не только стол, но и любую поверхность. Раннеры из макраме обычно лежат на столе без скатерти.
Раннер из макраме / Фото Pinterest
Раннеры из кружева
Тонкие, невесомые и очень стильные. Их можно положить на скатерть или лакированную поверхность. Такие раннеры делают стол праздничным.
Кружевной ранер / Фото villagrazia.ua
Раннеры с вышивкой, стразами, бусинами
Используются как праздничный декор стола, например, на свадьбах.
На этот раннер нельзя ничего поставить, поэтому он должен быть достаточно узким и лежать в центре стола.
Раннер с цветами / Фото Lenuyut777
Формы раннеров
Раннеры бывают не только длинными и прямоугольными. Они могут быть овальными, круглыми, с закругленными углами.
Раннеры имеют хороший вид на тумбах, комодах, столах и тому подобное.
Раннеры бывают разной формы / Фото sputnik-s.com.ua
Варианты использования раннера
Используйте самостоятельно
Раннер как единственная скатерть может использоваться на деревянных поверхностях, а также на современных пластиковых или стеклянных столах.
Новогодний раннер / Фото yarmarka-dekora.com
Вам понравится: Бюджетная и стильная отделка: как использовать фанеру в интерьере
Комбинируйте раннер со скатертью
Здесь существует правило – раннер и скатерть должны быть из одного материала (ткань, клеенка и так далее). А вот с цветами можно экспериментировать.
Раннер на праздничном столе / Фото Livemaster
Можно выбрать контрастный раннер, или раннер светлее на несколько оттенков. Также можно сделать просто удачное сочетание цветов и оживить стол.
Попробуйте подобрать раннер под цвет посуды, цветов в вазе, салфеток. Это будет выглядеть очень стильно.
Поделиться новостью