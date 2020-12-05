На фото современных интерьеров можно встретить необычные узкие скатерти, украшающие стол. Они называются "раннер". Рассказываем, для чего используют раннеры и с чем их сочетать.

Редакция Дизайн 24 рассказывает, почему раннер стали такими актуальными.

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Раннер – узкая скатерть, украшающая стол. Обычно их размещают в центре стола. Раннеры имеют декоративное назначение.



Вариант стильного сочетания раннера и подушек / Фото shopsclub

Виды раннеров

Раннеры из ткани

Они являются достаточно плоскими, не поднимаются над поверхностью стола. Такие раннеры обычно используют в комплекте со скатертью.



Раннер для свадебного стола / Фото the-wedding

Раннеры из макраме

Имеют чрезвычайно декоративный вид, являются объемными и могут украшать не только стол, но и любую поверхность. Раннеры из макраме обычно лежат на столе без скатерти.



Раннер из макраме / Фото Pinterest

Раннеры из кружева

Тонкие, невесомые и очень стильные. Их можно положить на скатерть или лакированную поверхность . Такие раннеры делают стол праздничным.



Кружевной ранер / Фото villagrazia.ua

Раннеры с вышивкой, стразами, бусинами

Используются как праздничный декор стола, например, на свадьбах .

На этот раннер нельзя ничего поставить, поэтому он должен быть достаточно узким и лежать в центре стола.



Раннер с цветами / Фото Lenuyut777

Формы раннеров

Раннеры бывают не только длинными и прямоугольными. Они могут быть овальными, круглыми, с закругленными углами.

Раннеры имеют хороший вид на тумбах, комодах, столах и тому подобное.



Раннеры бывают разной формы / Фото sputnik-s.com.ua

Варианты использования раннера

Используйте самостоятельно

Раннер как единственная скатерть может использоваться на деревянных поверхностях, а также на современных пластиковых или стеклянных столах .



Новогодний раннер / Фото yarmarka-dekora.com

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Комбинируйте раннер со скатертью

Здесь существует правило – раннер и скатерть должны быть из одного материала (ткань, клеенка и так далее) . А вот с цветами можно экспериментировать.



Раннер на праздничном столе / Фото Livemaster

Можно выбрать контрастный раннер, или раннер светлее на несколько оттенков. Также можно сделать просто удачное сочетание цветов и оживить стол.