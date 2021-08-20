Почему максимализм – то, что нужно для обустройства небольшого дома

Дизайнеры интерьеров отмечают, что за последний год клиенты все меньше интересовались минимализмом в оформлении жилья. Зато наблюдалась тенденция к художественно оформленного избытка предметов интерьера. Интересно, что эта тенденция повлияла даже на оформление небольших помещений. Рассказываем, что такое максимализм в интерьере и почему вам стоит обратить на него внимание.

Вы не найдете такого понятия как "максимализм" в традиционном перечне стилей интерьера. Но в последние годы дизайнерские издания все чаще называют этим термином современную эклектику, которая отличается желанием заполнить все пространство, используя различные цвета, текстуры, вазоны и произведения искусства.

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Максимализм в кухне / Фото Pinterest

Дизайнеры интерьеров утверждают, что эта тенденция навеяна стремлением присвоить себе свой дом, окружив себя деталями, которые вдохновляют. И, применяя такой подход, вы можете совершенно не ограничивать себя в подборе желаемого декора.

Максимализм – это полная противоположность минимализму, который был популярен в 2019 – 2020 годах.

Интересно, что эксперты утверждают, будто несмотря на большое количество вещей, которые предусматривает максимализм, он считается более практичным в повседневной жизни, чем минимализм, который был популярным ранее.

Максимализм поощряет индивидуальность

Максимализм в небольших помещениях / Фото Pinterest

Минимализм – это красиво сразу после ремонта, но когда вы приходите с работы, бросаете вещи на диван и идете готовить пищу – белые поверхности больше не приносят радости. В стерильном помещении вы акцентируете внимание на каждой детали, которая лежит не на своем месте, что может спровоцировать чрезмерный стресс.

В противовес этому – максимализм позволяет "отпустить себя", экспериментировать и получать удовольствие от вариаций дизайна и вещей даже в небольшом пространстве.

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Вы можете использовать различные цвета и текстуры, играть с тканями и не беспокоиться, что обычные кастрюли и сковородки испортят вид кухни. Максимализм раскрывает весь потенциал вашего дома и действительно заботится о вашем ежедневный комфорт.

Максимализм – предшественник уюта

Все элементы должны сочетаться / Фото Pinterest

После пандемии люди начали украшать свои дома так, чтобы они напоминали об особых моментах. Идея "наслоить" в пространстве разные вещи, которые вам нравятся могут значительно улучшить ваше настроение и сделать вас счастливыми в долгосрочной перспективе.

Максимализм может сделать дом более просторным

Функциональная мебель в максимализме / Фото Pinterest

Максимализм – эффективная стратегия для расширения пространства, но это не значит, что вы должны хаотично расставить мебель или декор. Сосредоточьтесь на функциональных вещах, которые можно дополнить цветами, текстурами и узорами, которые будут работать вместе, а не вносить дисбаланс. Небольшие пространства потребует наслоения, поэтому элементы, которые вы подберете должны сочетаться между собой.

Например, у дивана и книжной полки могут быть закругленные края, или вы можете выбрать подушки с такими же рисунками, как и на ковре.

Максимализм дает время на размышление

Начните с малого / Фото Pinterest

Интерьер в стиле максимализм хорош тем, что его необязательно организовывать в один заход. Вы можете начать с одного стеллажа, впоследствии масштабировать идею о современной эклектику и в текстиле и только потом перейти к стенам.