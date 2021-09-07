Алебастр имеет особый оттенок белого цвета, также он может быть тонированным кремовым, бледнорозового или зеленоватым оттенками. Алебастр – замечательный цвет, который идеально сочетается практически со всеми оттенками в интерьере. Однако одной из самых интересных комбинаций будут нейтральные цвета, то есть белый, серый и черный.

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С различными оттенками белого и бежевого алебастр создаст нежную и успокаивающую композицию. С другой стороны, алебастр будет выглядеть превосходно в компании черного – контраст, созданный двумя цветами, будет выразительным и изысканным.

Уютная комната / Фото homebook

Алебастровый цвет можно рассматривать как универсальную основу. Его можно совместить с насыщенными яркими цветами. Фуксия, горчица или солнечный лайм, морская бирюза или сочные баклажаны идеально подходят для алебастра. Разместив диван в насыщенном цвете на фоне стены из алебастра, вы создадите интригующий фокус.

Удачное сочетание цветов / Фото homebook

Замечательное сочетание алебастрового цвета с несколько более мягкими оттенками, например, пудровыми розовым или голубым – такая цветовая палитра может стать основой идиллического оформления, пригодного для детской комнаты.