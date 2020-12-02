Адвент-календарь – это прекрасное развлечение для детей и взрослых. Начало декабря – самое время выбрать календарь и выполнять задания из него. Рассказываем, для чего нужен этот календарь и как выбрать стильный вариант.

Про интересное интерьерное решение сообщает Дизайн 24.

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Адвент-календарь – это набор ячеек, в которых содержатся задания на каждый день. А еще – маленькие сюрпризы и подарки.



Календарь предназначен для создания атмосферы праздника / Фото rebenok.by

Этот календарь позволяет вести обратный отсчет до Рождества или Нового года . Он создает атмосферу ожидания праздника.

Адвент-календарь – это стильное украшение для вашего интерьера . Сегодня существует множество моделей, которые можно приобрести. Также есть масса вариантов, как сделать адвент-календарь собственноручно .

Календарь в виде флажков



Календарь с флажками / Фото Livemaster

Выберите стильное сочетание цветов. Такой календарь можно разместить на стене или на окне . Не делайте календарь слишком разноцветным, "детским". Совместите два контрастных цвета : например, синий с белым, или красный с серым.

Календарь в виде домиков



Домики придают интерьеру уюта / Фото Livemaster

Домики могут быть из фанеры, картона или глины . Их можно приобрести или сделать самим. Такой календарь может служить украшением в интерьере не только в период праздников.



Домики, изготовленные собственноручно / Фото rebenok.by

Календарь с ведерками



Стильные ведерки для адвент-календаря / Фото royaldesign.ua

Сегодня существует большой выбор крошечных декоративных ведер . Купите одинаковые, или контрастных цветов. Они точно станут основным акцентом в интерьере в предпраздничные дни.

Календарь с мешочками



Вариант календаря с бумажными мешочками / Фото Livemaster

Такой можно приобрести или изготовить самостоятельно. Выберите к рафтовые мешочки , в которых разместите задания и сладости. Мешочки могут быть бумажными или из ткани .

На каждом из них напишите дату, когда нужно выполнить задание . Как вариант, мешочки можно заменить конвертами .



Обычные пакеты можно оформить стильно / Фото Pinterest

Варианты заданий для адвент-календаря:

посмотреть новогодний фильм,

собрать шишек и веточек для рождественского декора,

устроить семейную фотосессию,

поужинать при свечах,

сделать снежного ангела,

испечь имбирное печенье и тому подобное.

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