Накануне праздников: что такое адвент-календарь и как стильно украсить им интерьер
Адвент-календарь – это прекрасное развлечение для детей и взрослых. Начало декабря – самое время выбрать календарь и выполнять задания из него. Рассказываем, для чего нужен этот календарь и как выбрать стильный вариант.
Про интересное интерьерное решение сообщает Дизайн 24.
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Адвент-календарь– это набор ячеек, в которых содержатся задания на каждый день. А еще – маленькие сюрпризы и подарки.
Календарь предназначен для создания атмосферы праздника / Фото rebenok.by
Этот календарь позволяет вести обратный отсчет до Рождества или Нового года. Он создает атмосферу ожидания праздника.
Адвент-календарь – это стильное украшение для вашего интерьера. Сегодня существует множество моделей, которые можно приобрести. Также есть масса вариантов, как сделать адвент-календарь собственноручно.
Календарь в виде флажков
Календарь с флажками / Фото Livemaster
Выберите стильное сочетание цветов. Такой календарь можно разместить на стене или на окне. Не делайте календарь слишком разноцветным, "детским". Совместите два контрастных цвета: например, синий с белым, или красный с серым.
Календарь в виде домиков
Домики придают интерьеру уюта / Фото Livemaster
Домики могут быть из фанеры, картона или глины. Их можно приобрести или сделать самим. Такой календарь может служить украшением в интерьере не только в период праздников.
Домики, изготовленные собственноручно / Фото rebenok.by
Календарь с ведерками
Стильные ведерки для адвент-календаря / Фото royaldesign.ua
Сегодня существует большой выбор крошечных декоративных ведер. Купите одинаковые, или контрастных цветов. Они точно станут основным акцентом в интерьере в предпраздничные дни.
Календарь с мешочками
Вариант календаря с бумажными мешочками / Фото Livemaster
Такой можно приобрести или изготовить самостоятельно. Выберите крафтовые мешочки, в которых разместите задания и сладости. Мешочки могут быть бумажными или из ткани.
На каждом из них напишите дату, когда нужно выполнить задание. Как вариант, мешочки можно заменить конвертами.
Обычные пакеты можно оформить стильно / Фото Pinterest
Варианты заданий для адвент-календаря:
- посмотреть новогодний фильм,
- собрать шишек и веточек для рождественского декора,
- устроить семейную фотосессию,
- поужинать при свечах,
- сделать снежного ангела,
- испечь имбирное печенье и тому подобное.
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