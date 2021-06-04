На что следует обратить внимание при планировании гардеробной комнаты: 10 советов дизайнера

Гардероб – одна из самых желанных комнат, но при его проектировании часто возникает много вопросов. На что стоит обратить внимание, чтобы ваша гардеробная комната была стильная и функциональная – читайте в нашем материале.

Гардероб – это не всегда роскошь и расходы. Если заранее спланировать, как должен выглядеть ваш гардеробная комната, то она может сэкономить вам средства и упростить жизнь в будущем. Не отказывайте себе в желаемом и ознакомьтесь на что следует обратить внимание при планировании.

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Проанализируйте ли необходимая площадь. Маленькие гардеробные могут иметь площадь два-три метра квадратных, для больших – предела нет. Продумайте функционал вашей гардеробной. Чтобы не превратить ее в склад всего, что попало под руку. Есть входные (для верхней одежды и обуви), есть гардероб личных вещей (общий для пары или раздельный), есть детский гардероб, есть большой семейный, где может быть размещено, кроме шкафов, стирально-сушильно-гладильная техника.

Сочетайте разные функциональные решения / Фото инстаграм prosvirin_design

Где будет располагаться гардероб. Если входные гардеробные располагаются при входе, то гардероб личных вещей может быть в спальне, в проходной зоне в спальню, вблизи санузлов. Да и в самой спальне размещения гардеробной зоны имеет множество вариантов. В модных интерьерах гардеробную комнату не прячут, а подчеркивают ее присутствие – размещают гардероб за стеклянными дверцами и стенами, а то и вовсе обходятся без них. Кокой будет принцип построения гардероба –стеллажи, шкафы или гардеробные системы (металлические стойки, на которых крепятся полки, ящики, штанги и другое). Вариант со штангой существенно экономит пространство. Фурнитура. Дело недешевое, но именно она лучше всего поможет в организации гардеробного пространства. Вентиляция – хорошая естественная, или даже принудительная. Без нее вещи могут поглощать посторонние запахи и влагу.

Не бойтесь размещать стиральную и сушильную машину в гардеробе – это удобно! / Фото инстаграм prosvirin_design

Подсветка. Кроме общего освещения можно дополнительно подсветить штанги, полки, заднюю панель. Это позволит гардеробу иметь очень современный вид. Да и пользоваться гардеробом будет гораздо удобнее. Учтите то, что стиль и цветовая гамма гардероба, как правило, продолжает общий стиль помещения, объединяет все зоны в одно целое.

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