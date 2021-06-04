Гардероб – это не всегда роскошь и расходы . Если заранее спланировать, как должен выглядеть ваш гардеробная комната, то она может сэкономить вам средства и упростить жизнь в будущем . Не отказывайте себе в желаемом и ознакомьтесь на что следует обратить внимание при планировании.

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Проанализируйте ли необходимая площадь . Маленькие гардеробные могут иметь площадь два-три метра квадратных , для больших – предела нет. Продумайте функционал вашей гардеробной . Чтобы не превратить ее в склад всего, что попало под руку. Есть входные (для верхней одежды и обуви), есть гардероб личных вещей (общий для пары или раздельный), есть детский гардероб , есть большой семейный , где может быть размещено, кроме шкафов, стирально-сушильно-гладильная техника.

Сочетайте разные функциональные решения / Фото инстаграм prosvirin_design

Где будет располагаться гардероб. Если входные гардеробные располагаются при входе, то гардероб личных вещей может быть в спальне, в проходной зоне в спальню, вблизи санузлов. Да и в самой спальне размещения гардеробной зоны имеет множество вариантов . В модных интерьерах гардеробную комнату не прячут, а подчеркивают ее присутствие – размещают гардероб за стеклянными дверцами и стенами, а то и вовсе обходятся без них. Кокой будет принцип построения гардероба –стеллажи, шкафы или гардеробные системы (металлические стойки, на которых крепятся полки, ящики, штанги и другое). Вариант со штангой существенно экономит пространство . Фурнитура . Дело недешевое, но именно она лучше всего поможет в организации гардеробного пространства. Вентиляция – хорошая естественная, или даже принудительная. Без нее вещи могут поглощать посторонние запахи и влагу .

Не бойтесь размещать стиральную и сушильную машину в гардеробе – это удобно! / Фото инстаграм prosvirin_design

Подсветка . Кроме общего освещения можно дополнительно подсветить штанги , полки, заднюю панель. Это позволит гардеробу иметь очень современный вид. Да и пользоваться гардеробом будет гораздо удобнее. Учтите то, что стиль и цветовая гамма гардероба , как правило, продолжает общий стиль помещения, объединяет все зоны в одно целое.

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