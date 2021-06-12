На что обратить внимание, выбирая тумбу для обуви: советы дизайнеров

Выбирать тумбу для обуви нужно по ее вместимости. Правильно организованное внутреннее пространство мебели позволит спрятать все необходимое даже при небольших габаритах самой конструкции. На что еще обязательно обратить внимание перед покупкой – далее.

Коридор формирует первое впечатление о вашем жилище, поэтому так важно учитывать всевозможные нюансы. Тумба для хранения обуви, например, способна украсить входную часть дома, упорядочить обувь, стать подставкой для ключей и аксессуаров, а также – удобной скамейкой. В то же время неправильный выбор может негативно повлиять на порядок во входной части дома.

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Чтобы вы избежали неудобств, предлагаем обратить внимание на детали и выбрать максимально удобную и функциональную тумбу, которая учтет каждую потребность.

Конструктивные требования к тумбе



Обратите внимание на количество секций / Фото links-stroy

Тумба должна соответствовать пространству в котором вы планируете ее разместить. Учитывая небольшую площадь коридора, дизайнеры советуют обратить внимание на:

негабаритные варианты с высокой емкостью;

тумбы, внутреннее пространство которых рассчитано как на массивную зимнюю, так и на летнюю обувь. Чем больше отделов – тем лучше;

вентиляцию;

угол наклона, который позволит обуви просушиваться и будет простым в уходе;

аккуратные поверхности.

Какой материал выбрать



Обратите внимание на материал тумбы / Фото home-designing

Для корпусов мебели для обуви используются:

дерево;

плиты из прессованных материалов (ламинированные и обычные древесно-стружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты средней плотности)

пластик;

металл.

Часто материалы сочетаются – металлический каркас обшивается плитами, столешница изготавливается из стекла, а в варианте тумб с сиденьем в них присутствует текстиль.

Изделия из древесины закономерно дороже, ведь дают гарантию долговечности, экологичности и гигроскопичность. Они способны поглощать влагу из обуви, что особенно важно в нашем климате. Для защиты от гниения древесину пропитывают водоотталкивающими средствами и покрывают лаком.



Комбинированные тумбы для обуви / Фото links-stroy

Если выбор пал на стружечные плиты, надо убедиться, что в них присутствует покрытие из шпона, пленки имеют сплошную ровную поверхность, а все торцы заклеены кромкой.

Пластик хуже переносит влагу и температурные изменения, будьте готовы, что в процессе эксплуатации возможны деформации.

Лучше переплатить за высококачественную поверхность и фурнитуру, ведь это убережет мебель от царапин, влаги и истирания цвета. Учтите, что тумба предназначена для коридора и будет часто контактировать с грязными подошвами обуви, острыми ключами, тяжелыми сумками и влажными зонтами.

Конструкция

Закрытые тумбы



Закрытые тумбы для обуви / Фото links-stroy

Такие тумбы обеспечивают максимальный порядок в коридоре, ведь полностью закрывают обувь от постороннего взгляда. Но если такие тумбы не оснащены системой циркуляции воздуха, в них рано или поздно появится неприятный запах.

Дверцы закрытых тумб



Какими бывают дверцы тумб для обуви / Фото links-stroy

Распашные двери уместны в тумбах небольшого размера, иначе они быстро проседают под тяжестью.

Откидные двери бывают 2-х типов: на барных петлях и на округлых креплениях, которые выводят за собой несколько полок при открывании. Такая конструкция напоминает кошелек с отделениями.

Купе – хороший вариант для тесного коридора, а некоторые модели еще и оснащены решетчатыми вставками для вентиляции.

Открытые



Открытые тумбы для обуви / Фото home-designing

Это стеллажи, состоящие из полок. Подобный вариант конструкции обеспечивает мгновенный доступ к обуви и отличную вентиляцию. Из минусов – придется держать обувь в чистоте, иначе – она испортит внешний вид коридора.

Модели с сиденьем



Тумба-диван / Фото home-designing

Чтобы вам было удобнее надевать обувь, выберите вариант со скамейкой.

Модель с зеркалом

В результате обычная тумба превратится в многофункциональный угол, ведь всем хочется видеть свой внешний вид перед выходом из дома.

Что еще учесть



Тумбы для обуви / Фото links-stroy