Коридор формирует первое впечатление о вашем жилище, поэтому так важно учитывать всевозможные нюансы. Тумба для хранения обуви, например, способна украсить входную часть дома, упорядочить обувь, стать подставкой для ключей и аксессуаров, а также – удобной скамейкой. В то же время неправильный выбор может негативно повлиять на порядок во входной части дома.
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Чтобы вы избежали неудобств, предлагаем обратить внимание на детали и выбрать максимально удобную и функциональную тумбу, которая учтет каждую потребность.
Конструктивные требования к тумбе
Обратите внимание на количество секций / Фото links-stroy
Тумба должна соответствовать пространству в котором вы планируете ее разместить. Учитывая небольшую площадь коридора, дизайнеры советуют обратить внимание на:
- негабаритные варианты с высокой емкостью;
- тумбы, внутреннее пространство которых рассчитано как на массивную зимнюю, так и на летнюю обувь. Чем больше отделов – тем лучше;
- вентиляцию;
- угол наклона, который позволит обуви просушиваться и будет простым в уходе;
- аккуратные поверхности.
Какой материал выбрать
Обратите внимание на материал тумбы / Фото home-designing
Для корпусов мебели для обуви используются:
- дерево;
- плиты из прессованных материалов (ламинированные и обычные древесно-стружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты средней плотности)
- пластик;
- металл.
Часто материалы сочетаются – металлический каркас обшивается плитами, столешница изготавливается из стекла, а в варианте тумб с сиденьем в них присутствует текстиль.
Изделия из древесины закономерно дороже, ведь дают гарантию долговечности, экологичности и гигроскопичность. Они способны поглощать влагу из обуви, что особенно важно в нашем климате. Для защиты от гниения древесину пропитывают водоотталкивающими средствами и покрывают лаком.
Комбинированные тумбы для обуви / Фото links-stroy
Если выбор пал на стружечные плиты, надо убедиться, что в них присутствует покрытие из шпона, пленки имеют сплошную ровную поверхность, а все торцы заклеены кромкой.
Пластик хуже переносит влагу и температурные изменения, будьте готовы, что в процессе эксплуатации возможны деформации.
Лучше переплатить за высококачественную поверхность и фурнитуру, ведь это убережет мебель от царапин, влаги и истирания цвета. Учтите, что тумба предназначена для коридора и будет часто контактировать с грязными подошвами обуви, острыми ключами, тяжелыми сумками и влажными зонтами.
Конструкция
Закрытые тумбы
Закрытые тумбы для обуви / Фото links-stroy
Такие тумбы обеспечивают максимальный порядок в коридоре, ведь полностью закрывают обувь от постороннего взгляда. Но если такие тумбы не оснащены системой циркуляции воздуха, в них рано или поздно появится неприятный запах.
Дверцы закрытых тумб
Какими бывают дверцы тумб для обуви / Фото links-stroy
- Распашные двери уместны в тумбах небольшого размера, иначе они быстро проседают под тяжестью.
- Откидные двери бывают 2-х типов: на барных петлях и на округлых креплениях, которые выводят за собой несколько полок при открывании. Такая конструкция напоминает кошелек с отделениями.
- Купе – хороший вариант для тесного коридора, а некоторые модели еще и оснащены решетчатыми вставками для вентиляции.
Открытые
Открытые тумбы для обуви / Фото home-designing
Это стеллажи, состоящие из полок. Подобный вариант конструкции обеспечивает мгновенный доступ к обуви и отличную вентиляцию. Из минусов – придется держать обувь в чистоте, иначе – она испортит внешний вид коридора.
Модели с сиденьем
Тумба-диван / Фото home-designing
Чтобы вам было удобнее надевать обувь, выберите вариант со скамейкой.
Модель с зеркалом
В результате обычная тумба превратится в многофункциональный угол, ведь всем хочется видеть свой внешний вид перед выходом из дома.
Что еще учесть
Тумбы для обуви / Фото links-stroy
- Прежде всего, следует измерить пространство, где вы будете устанавливать тумбу. Зная параметры, проще выбрать подходящую модель.
- Лучше приобрести продукцию известных торговых марок, чем дешевый аналог, который может деформироваться. Качественная тумба будет иметь соответствующий сертификат.
- Обратите внимание на качество ножек. Если модель подвесная – убедитесь в надежности креплений. Также проверьте качество выдвижных механизмов и фурнитуры. Дверцы должны легко открываться и не скрипеть.
- Если после контакта тумба оставляет следы краски на руках, лучше отказаться от покупки.