Коридор формирует первое впечатление о вашем жилище, поэтому так важно учитывать всевозможные нюансы. Тумба для хранения обуви, например, способна украсить входную часть дома, упорядочить обувь, стать подставкой для ключей и аксессуаров, а также – удобной скамейкой. В то же время неправильный выбор может негативно повлиять на порядок во входной части дома.

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Чтобы вы избежали неудобств, предлагаем обратить внимание на детали и выбрать максимально удобную и функциональную тумбу, которая учтет каждую потребность.

Конструктивные требования к тумбе



Обратите внимание на количество секций / Фото links-stroy

Тумба должна соответствовать пространству в котором вы планируете ее разместить. Учитывая небольшую площадь коридора, дизайнеры советуют обратить внимание на:

негабаритные варианты с высокой емкостью;

тумбы, внутреннее пространство которых рассчитано как на массивную зимнюю, так и на летнюю обувь. Чем больше отделов – тем лучше;

вентиляцию;

угол наклона, который позволит обуви просушиваться и будет простым в уходе;

аккуратные поверхности.

Какой материал выбрать



Обратите внимание на материал тумбы / Фото home-designing

Для корпусов мебели для обуви используются:

дерево;

плиты из прессованных материалов (ламинированные и обычные древесно-стружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты средней плотности)

пластик;

металл.

Часто материалы сочетаются – металлический каркас обшивается плитами, столешница изготавливается из стекла, а в варианте тумб с сиденьем в них присутствует текстиль.

Изделия из древесины закономерно дороже, ведь дают гарантию долговечности, экологичности и гигроскопичность. Они способны поглощать влагу из обуви, что особенно важно в нашем климате. Для защиты от гниения древесину пропитывают водоотталкивающими средствами и покрывают лаком.



Комбинированные тумбы для обуви / Фото links-stroy

Если выбор пал на стружечные плиты, надо убедиться, что в них присутствует покрытие из шпона, пленки имеют сплошную ровную поверхность, а все торцы заклеены кромкой.

Пластик хуже переносит влагу и температурные изменения, будьте готовы, что в процессе эксплуатации возможны деформации.

Лучше переплатить за высококачественную поверхность и фурнитуру, ведь это убережет мебель от царапин, влаги и истирания цвета. Учтите, что тумба предназначена для коридора и будет часто контактировать с грязными подошвами обуви, острыми ключами, тяжелыми сумками и влажными зонтами.

Конструкция

Закрытые тумбы



Закрытые тумбы для обуви / Фото links-stroy

Такие тумбы обеспечивают максимальный порядок в коридоре, ведь полностью закрывают обувь от постороннего взгляда. Но если такие тумбы не оснащены системой циркуляции воздуха, в них рано или поздно появится неприятный запах.

Дверцы закрытых тумб



Какими бывают дверцы тумб для обуви / Фото links-stroy

Распашные двери уместны в тумбах небольшого размера, иначе они быстро проседают под тяжестью.

Откидные двери бывают 2-х типов: на барных петлях и на округлых креплениях, которые выводят за собой несколько полок при открывании. Такая конструкция напоминает кошелек с отделениями.

Купе – хороший вариант для тесного коридора, а некоторые модели еще и оснащены решетчатыми вставками для вентиляции.

Открытые



Открытые тумбы для обуви / Фото home-designing

Это стеллажи, состоящие из полок. Подобный вариант конструкции обеспечивает мгновенный доступ к обуви и отличную вентиляцию. Из минусов – придется держать обувь в чистоте, иначе – она испортит внешний вид коридора.

Модели с сиденьем



Тумба-диван / Фото home-designing

Чтобы вам было удобнее надевать обувь, выберите вариант со скамейкой.

Модель с зеркалом

В результате обычная тумба превратится в многофункциональный угол, ведь всем хочется видеть свой внешний вид перед выходом из дома.

Что еще учесть



Тумбы для обуви / Фото links-stroy