Во время ремонта, мы часто не учитываем особенности ванной комнаты, поэтому не всегда удается воплотить задуманное и приходится жертвовать внешним видом или собственными средствами и нервами. Наша статья точно поможет уникунуты факапов во время ремонта.

Комфорт и эргономика ванной комнаты очень важны, ведь после тяжелого рабочего дня хочется расслабиться в теплом души. Не важно маленький санузел или большой, при правильном планировании он может быть удобным и стильным. О главных правилах во время ремонта рассказали дизайнеры tomkin_design.

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Обязательно продумать планировку заранее, это первое и самое важное правило .

Кривизна стен особенно встречается в советской застройке / Фото инстаграм tomkin_design

При планировании санузла учитывайте, что после выравнивания стен , штукатурки, плитки, и встроенной сантехники, ширина стен по периметру может уменьшиться на 4 – 10 сантиметров. Поэтому габаритную сантехнику (ванные, душевые, раковины) нельзя покупать по черновым размерам.

При этом есть разрешенное количество использования локтей при подведены канализации, это не стоит нарушать / Фото инстаграм tomkin_design

Главный предмет санузла – унитаз . Для правильного функционирования нужно обязательно учесть подведения коммуникаций. Расстояние от унитаза к стояку – не более полутора метров. Уклон – 2 сантиметра на 1 метр.

Особенно труднодоступными умывальники станут для детей / Фото инстаграм tomkin_design

Частая ошибка – высота тумбы . Стандарт 86 – 90 сантиметров. НО, если вы выбрали накладную раковину, то высоту тумбы нужно уменьшить в соответствии с раковиной , чтобы в сумме получилось не более 90 сантиметров . Если у вас под тумбой планируется стиральная машина , то раковина может быть ТОЛЬКО встроенная .

Распашные дверцы на такой высоте во время частого использования - непрактичны / Фото инстаграм tomkin_design

Тумба с распашными дверцами неудобная в ванной, выбирайте с выдвижными ящиками.

Для смесителей скрытого монтажа стена штробиться, или зашивается с помощью гипсокартона / Фото инстаграм tomkin_design

Для встроенных смесителей предусмотрите плюс 5 – 10 сантиметров для "наращивания" стены гипсокартоном. Установка встроенных частей сантехники проводиться в начале ремонта.

Встроенные аксессуары экономят площадь санузла / Фото инстаграм tomkin_design

Предусмотрите необходимое количество розеток. У раковины следует устанавливать розетки с влагозащитой .

Можно установить розетки в шкафчике над умывальником для подзарядки зубных щеток / Фото инстаграм tomkin_design

Если у вас очень маленькая площадь санузла и необходимо установления углового унитаза , используйте специальную встроенную модель, а не обычный унитаз с бачком. Так вы сбережете эстетику помещения.

Согласитесь, что такой угловой унитаза выглядит гораздо стильнее / Фото инстаграм tomkin_design

Люк для ревизии сделайте из материала стены, не ставьте накладной пластиковый. Как вариант: плитка на магнитах, или люк на типонах, окрашенный в тон стены, все зависит от отделки поверхности.

Так вы сделаете люк незаметным / Фото инстаграм tomkin_design

Выбирая плитку будьте внимательны, на сайте может быть указан размер 60х60 сантиметров, а на практике окажется 59,5см, и вся раскладка может измениться. Консультируйтесь по поводу этого у продавцов. Также, если плитки нет у наличии , обовъяково закажите ее предварительно , чтобы мастера смогли обдразу приступить к работе.

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Предусмотрите дополнительную вечернюю подсветку , особенно, если у вас есть ниша для моющих средств. Будет выглядеть "вау".

Подсветка зеркала также очень актуальна, селфи точно получится удачным / Фото инстаграм tomkin_design