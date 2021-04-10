Кухня – или функциональное место в жилье, поэтому так важно совместить эргономику и стильный дизайн. Чтобы избежать ошибок при планировании необходимо учесть немало нюансов. Мы расскажем как сделать кухню комфортной для пользования.

Кухня – любимая комната почти всех хозяек, она занимает немаленький процент бюджета ремонта . Чтобы избежать дополнительных расходов и получать от пребывания на кухне удовольствие, стоит изучить подробнее все нюансы . При проектировании кухни важно поставить сначала четкую задачу по функциональному наполнению, чтобы в дальнейшем избежать ошибок . Об одних из важнейших правил для проектирования рассказывает студия дизайна и архитектуры globarch_group: Полезно 10 необычных вариантов раскладки плитки шеврон: фотоподборка Определиться с т ехническим наполнением , чтобы потом получить хаотичное размещение техники по всем рабочим зонах. Главные правила при проектировании кухни / Фото инстаграм globarch_group Стиральная машинка на кухне – спорный вопрос. Часто такое размещение допускается при малой площади помещения, однако нежелательно грязное белье и химические средства хранить рядом с продуктами. Лучше сделать планировку ванны таким образом, чтобы она там поместилась или выделить место в гардеробе. Главные правила при проектировании кухни / Фото инстаграм globarch_group Выделить МНОГО места для хранения . Да, вы можете сделать максимальный минимализм, отказаться от верхних секций. Но все же лучше предусмотреть больше места для хранения, чем потом вещи придется хранить на рабочей поверхности, что не очень удобно. Главные правила при проектировании кухни / Фото инстаграм globarch_group Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Home & Commercial design (@globarch_group)