Мебель составляют примерно 25 процентов от суммы бюджета на ремонт. Поэтому очень важно, чтобы ваши средства были потрачены с пользой. Как выбрать мебель для вашего дома и на что следует ориентироваться рассказали дизайнеры nude studio в своем инстаграме.
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- Никогда не спешите выбирать и покупать мебель вперед. Первоначально нужно определить, какие элементы действительно будут полезными и функциональными в вашей квартире. А уже потом выбирать форму, дизайн и другие детали.
- Не покупайте ненужную мебель. Проанализируйте собственные привычки и образ жизни. (Часто принимаете гостей и крупные компании? Если да, то без большого обеденного стола вам не обойтись. Возможно есть хобби, которое требует специальный уголок?)
- Оставляйте стереотипы в прошлом. Руководствуйтесь не тем как "должно быть", а тем, как удобно вам! Перед выбором мебели, мы бы советовали вам посетить несколько салонов. Не поленитесь и оцените материалы, фурнитуру и разнообразные детали лично в салоне. Так вы поймете, что будет для вас оптимальным вариантом.
- Оцените примерный бюджет. Мы рекомендуем обратиться в несколько салонов, для того, чтобы у вас была возможность сравнить цену / качество / сроки исполнения. Менеджеры подскажут и проконсультируют вас.
- Обращайте внимание на сервис, ведь компания-производитель, имеет уделить вам достаточно внимания и рассказать обо всех нюансах изготовления изделия, что очень важно.
- Внимательно читайте договор с производителем, чтобы понимать, какие услуги включены в стоимость.
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