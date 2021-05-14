Мебель составляют примерно 25 процентов от суммы бюджета на ремонт. Поэтому очень важно, чтобы ваши средства были потрачены с пользой. Как выбрать мебель для вашего дома и на что следует ориентироваться – рассказали дизайнеры nude studio в своем инстаграме.

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Никогда не спешите выбирать и покупать мебель заранее . Первоначально нужно определить, какие элементы действительно будут полезными и функциональными в вашей квартире. А уже потом выбирать форму, дизайн и другие детали. Не покупайте ненужную мебель . Проанализируйте собственные привычки и образ жизни. Например, часто ли вы принимаете гостей и большие компании. Если да, то без большого обеденного стола вам не обойтись. Возможно, есть хобби, которое требует специальный уголок? Оставляйте стереотипы в прошлом. Руководствуйтесь не тем, как "должно быть", а тем, как удобно вам! Перед выбором мебели мы бы советовали вам посетить несколько салонов . Не поленитесь и оцените материалы , фурнитуру и разнообразные детали лично в салоне. Так вы поймете, что будет для вас оптимальным вариантом. Оцените примерный бюджет. Мы рекомендуем обратиться в несколько салонов для того, чтобы у вас была возможность сравнить цену / качество / сроки исполнения. Менеджеры подскажут и проконсультируют вас. Обращайте внимание на сервис , ведь компания-производитель должна уделить вам достаточно внимания и рассказать обо всех нюансах изготовления мебели, что очень важно. Внимательно читайте договор с производителем , чтобы понимать, какие услуги включены в стоимость.