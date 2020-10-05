С началом первой прохлады появляется желание изменить свой дом и наполнить его теплыми акцентами. Предлагаем начать метаморфозы со спальни, где хочется проводить все больше времени, нежась в постели.

Для того чтобы добавить спальне комфорта в период холодов, не требуется больших затрат, сообщает Archidea.

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Осенние цвета постельного белья



Яркое белье добавляет настроения / Фото Archidea

Попробуйте отказаться от привычных светлых цветовых решений. Пусть ваше белье в этот период станет яркоим – желтым, красным, тепло-коричневым.

Это создаст особый осенний уют. Визуально комната будет казаться теплее.



Разноцветный текстиль незаменим в холодное время года / Фото Archidea

Кроме того, можно добавить на кровать несколько пледов и одеял – ведь в период, пока не включили отопление, в квартирах обычно достаточно холодно.

Римские шторы



Шторы могут изменить вид всей комнаты / Фото Archidea

Осенью дни стают короче, а это значит, что вечером вы все раньше включаете свет. Чтобы обеспечить приятную, интимную атмосферу, можно установить в помещении римские шторы.

Они надежно уберегут вашу семью от посторонних глаз, а еще – станут интересным сезонным изменением в интерьере.

Ковер



Стильный узор на ковре / Фото Archidea

Мягкий и теплый ковер станет прекрасной осенней метаморфозой для спальни. Он поглощает лишний шум и на него очень приятно ступать босыми ногами.

Сейчас есть очень много различных дизайнов. Можно выбрать ковер пастельных оттенков, с интересными узорами, или наоборот, контрастный и яркий.

Если вам нравятся натуральные материалы – подберите ковер из натуральной шерсти, например, овечьей.

Можно также выбрать вариант нескольких маленьких ковриков с разных сторон кровати.

Освещение

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Если вы еще не имели прикроватных светильников – самое время о них позаботиться. Они сделают приятным чтение в постели.



В спальне не обойтись без разноуровневого света / Фото Еremont

Удобно, когда в спальне есть несколько уровней освещения. Если хочется перемен в интерьере, можно создать источник "скрытого" света. Он оживит вашу комнату, сделает ее оригинальной.



Светильники возле кровати добавляют комфорта / Фото Stroy-podskazka

Покрывала и пледы



Стильный дизайн можно создать с помощью искусственного меха / Фото Archidea

Самый простой и дешевый способ менять интерьер. Можно приобрести покрывала на каждый сезон.

Осенью особенно актуальны вязаные или текстильные покрывала. Также в холодный сезон на кровати хорошо выглядит имитация меха.



В холодное время можно забыть о минимализм в декоре / Фото Archidea

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