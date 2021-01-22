Где лучше жить: в доме или квартире? Эта дилемма знакома многим. Для того чтобы выбрать для себя лучший вариант, давайте рассмотрим все преимущества и недостатки квартиры и частного дома.

Когда наступает момент поиска жилья, возникает логичный вопрос: а где же лучше разместиться: в пригородном домике с собственным двором или в удобной квартире в городе с развитой инфраструктурой? Однозначного ответа на это нет, ведь каждый выбирает то, что ему больше подходит. Но есть определенные критерии, по которым можно определить, какой вариант будет наиболее подходящим для вас.

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На что в первую очередь ориентироваться

В первую очередь следует определить, что при выборе жилья в приоритете. Если важнее, чтобы была возможность наслаждаться чистым воздухом и тишиной без городского шума, – следует обратить внимание на дом. Если же для вас большее значение имеет возможность быстро добраться до места работы и наличие достаточного количества развлекательных заведений, то целесообразно присмотреться к квартире в большом городе.

Преимущества и недостатки частного дома



Преимущества и недостатки частного дома / Фото Unsplash

К самым большим преимуществам частного дома относятся:

Природа. Большинство домов расположены за городом, подальше от шума транспорта, среди покоя и зелени. Здесь можно насладиться чашечкой кофе на террасе, дышать чистым воздухом и отдыхать на собственной территории.

Пространство для креатива. Дом можно украсить по собственному желанию не только изнутри, но и снаружи, чего нельзя сделать в квартире.

Земельный участок. В основном вместе с домом вы получаете земельный участок, где можно выращивать различные сельскохозяйственные культуры, а также отдохнуть в тени деревьев или в собственной беседке.

Площадь. В этом аспекте квартира существенно уступает дому, ведь здесь можно жить большой семьей без неудобств, ведь каждый будет иметь клочок своего собственного пространства. Еще одним преимуществом является возможность для парковки автомобиля или в гараже, или на территории дома.

Среди недостатков:

Неудобства с коммуникацией. Для частного сектора такие привычные для города вещи, как мобильная связь, кабельное телевидение и интернет не всегда доступны, поэтому для их проведения нужно приложить определенные усилия и средства.

Инфраструктура. Хорошо, когда дом расположен в городе или поселке, где есть все необходимое: доступный транспорт, круглосуточные аптеки и магазины, расположенные поблизости, школы, садики и развлечения. Однако это не всегда так, что является существенным минусом.

Безопасность. Дом, расположенный где-то отдаленно и без забора с сигнализацией, может стать лакомым кусочком для злоумышленников и грабителей. В этом аспекте квартира значительно безопаснее.

Система жизне- и энергообеспечения. Речь идет о газе, канализации и воде. С одной стороны, это можно считать преимуществом, ведь тогда вы можете не зависеть от городских систем обеспечения. С другой, эти системы дорого и сложно устанавливать и обслуживать самостоятельно.

Уход. Владельцам домов приходится прилагать усилия и время для ухода за домом и территорией. Уборка большой территории может стать значительным недостатком.

Преимущества и недостатки квартиры



У квартир есть свои преимущества / Фото Tandemgroup

К достоинствам проживания в квартире можно отнести:

Инфраструктура. Беспрепятственный доступ к транспорту, рынкам, школам, магазинам и развлекательным заведениям – на все это могут рассчитывать владельцы квартир, если, конечно, квартира не в пригороде.

Удобная коммуникация. Если ваше жилье – квартира в городе, то скоростной интернет и качественная мобильная связь становятся доступной услугой даже при условии небольшого дохода.

Обслуживание. В случае аварийной ситуации жителям квартир достаточно лишь набрать номер и вызвать соответствующую службу, которая займется решением проблемы без вашего участия, в отличие от владельцев домов, которые вынуждены делать это самостоятельно. А также перебои с энергоснабжением в квартирах возникают реже, чем в домах.

Автомобиль. Вам необязательно иметь собственное авто, чтобы добраться до места назначения, тогда как владельцам домов (если дом не в городе) очень нужно его иметь, чтобы не чувствовать дискомфорта.

Экономия времени. Квартира не требует постоянного ухода, а если ее площадь небольшая, то и уборка будет забирать немного времени.

Среди недостатков:

Соседи. Не так неприятно наличие соседей, как то, что жителям квартир приходится мириться с лаем соседских собак, плачем детей и ремонтом, который может длиться месяцами. И это еще не весь список.

Шум. К сожалению, жителям квартир почти невозможно избежать шума от машин, проезжающих мимо, или громких звуков грузовика, который посреди ночи забирает мусорные баки со двора.

Экология. К сожалению, жизнь в городе не может обеспечить доступ к свежему и чистому воздуху из-за загрязненности выхлопными газами, поэтому в этом аспекте владельцы домов имеют значительное преимущество.

Парковки. Если владелец авто – житель квартиры, то, скорее всего, отсутствие парковочного места становится проблемой, ведь далеко не во всех многоквартирных домах есть где припарковаться.

Площадь. Если квартира не двухэтажная, то наличие свободного пространства, где все могут удобно разместиться, особенно если семья большая, скорее исключение, чем правило.

Так что, при поиске жилья следует учитывать все нюансы проживания в квартире или доме, и выбрать то, что лучше всего подходит именно вам, ведь наш дом там, где нам хорошо и куда хочется возвращаться.

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