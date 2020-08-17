Четыре стихии: дизайн виллы из Ирана, которая идет в разрез с архитектурными традициями – фото
В отличие от традиционной иранской архитектуры, которая вдохновлена религиозными представлениями мусульман и способствует духовности человека, эта вилла акцентирует внимание на телесных факторах. Разработчики стремились создать среду для жителей, которые столкнутся с четырьмя стихиями: огонь, вода, воздух и земля.
Для этого дом поделили на 4 отдельные части, пишет Archdaily.
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Здание построено посередине небольшого участка, поэтому выход во дворы есть у жителей всех блоков.
Участок позволил построить низкий и запутанный дом / Фото Archdaily
Гостиная, кухня здесь расположены на первом этаже, а прозрачные внутренние фасады обращены друг к другу. Спальные комнаты обустроили на верхнем этаже и облицевали в камни.
Интерьеры в доме контрастируют друг с другом / Фото Archdaily
Один из блоков имеет выход к бассейну, другой оборудован камином, третий оборудован системой свободной вентиляции, последний обложен комнатными растениями. Таким образом помещение сталкивается со всеми природными стихиями.
Из окон видно горы вдалеке / Фото Archdaily
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Сам каркас помещений отличается наклонными крышами, а легкий интерьер сочетает грубое дерево, строгость голого бетона, и мягкие белые стены.
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