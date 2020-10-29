Этот дом выглядит, словно навес для автомобиля, который установили на синие металлические колонны. Однако это полноценное четырехкомнатное жилье в одном из старинных районов столицы.

Архитекторы хотели создать семейный дом с интересным дизайном , сообщает Dezeen .

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Интерьер довольно простой и яркий / Фото Dezeen

Участок, на котором построили сооружение, расположен рядом с железнодорожными путями и в природоохранной зоне. Владельцы хотели разместить здесь веселое экспериментальное здание и им это удалось.

Основной концепцией было создать семейный дом и убежище от суеты лондонской жизни, – рассказывают дизайнеры.



Пространство под навесом стало любимым для жителей дома / Фото Dezeen

Дом имеет кирпичный цокольный этаж над бетонным подвалом. Верхняя часть дома выступает над первым этажом. Ее поддерживают ярко-голубые колонны . Под навесом может стоять автомобиль . Также здесь расположен вход в дом.

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Второй этаж выстроили из дерева . Он выглядит очень стильно и даже несколько по-скандинавски. Издалека кажется, что деревянная конструкция стоит на синих "ножках" .



Скошенная крыша позволяет экспериментировать с формой окон / Фото Dezeen

На первом этаже разместили кухню и открытое жилое пространство . Раздвижные двери ведут в собственный садик. На втором этаже сделали спальни, а комнату для гостей и кабинет запланировали в подвале.



Издалека дом выглядит особенно необычно / Фото Dezeen



Помещение выделяется на фоне стандартных домов / Фото Dezeen

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