Черный дом на ножках: необычный дизайн создали в Лондоне
Этот дом выглядит, словно навес для автомобиля, который установили на синие металлические колонны. Однако это полноценное четырехкомнатное жилье в одном из старинных районов столицы.
Архитекторы хотели создать семейный дом с интересным дизайном, сообщает Dezeen.
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Интерьер довольно простой и яркий / Фото Dezeen
Участок, на котором построили сооружение, расположен рядом с железнодорожными путями и в природоохранной зоне. Владельцы хотели разместить здесь веселое экспериментальное здание и им это удалось.
Основной концепцией было создать семейный дом и убежище от суеты лондонской жизни, – рассказывают дизайнеры.
Пространство под навесом стало любимым для жителей дома / Фото Dezeen
Дом имеет кирпичный цокольный этаж над бетонным подвалом. Верхняя часть дома выступает над первым этажом. Ее поддерживают ярко-голубые колонны. Под навесом может стоять автомобиль. Также здесь расположен вход в дом.
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Второй этаж выстроили из дерева. Он выглядит очень стильно и даже несколько по-скандинавски. Издалека кажется, что деревянная конструкция стоит на синих "ножках".
Скошенная крыша позволяет экспериментировать с формой окон / Фото Dezeen
На первом этаже разместили кухню и открытое жилое пространство. Раздвижные двери ведут в собственный садик. На втором этаже сделали спальни, а комнату для гостей и кабинет запланировали в подвале.
Издалека дом выглядит особенно необычно / Фото Dezeen
Помещение выделяется на фоне стандартных домов / Фото Dezeen
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