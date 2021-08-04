Черный цвет в спальне: как использовать, чтобы создать стильную и уютную комнату

Считаете, что использование черного цвета в спальне – рискованный ход? Пора попрощаться с этим предубеждением. Дизайнеры интерьера утверждают, что черный способен украсить любое пространство, придав ему элегантности и изысканности. И спальня – не исключение.

Черный цвет способен сделать помещение более объемным и более насыщенным, а темные стены служат выгодным контрастом для светлой мебели. Кроме того, он прекрасно сочетается с большинством других тонов и является основой современных стилей интерьера.

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Фактурное покрытие



Текстурные стены в спальне / Фото Pinterest

Краска – это хороший вариант для создания акцентной стены, однако, если вы хотите придать комнате более интересных элементов, попробуйте увеличить количество текстур. Для этого подойдут обои, имитирующие черный камень. Текстура предоставит цвету настоящую глубину и создаст роскошный фон для мебели.

Нейтральный черный



Даже минимальное использование темных элементов способно украсить вашу спальню / Фото Pinterest

Если вы применяете мягкую палитру во всем доме, есть смысл обратиться к нейтральным цветам и в спальне. Чтобы выделить каждый из них, дизайнеры предлагают использовать черные акценты. Они создают четкие линии переходов между различными зонами.

Соедините черный и золотой



Сочетание черного и золотого в спальне – признак роскоши, проверенный временем / Фото Pinterest

Используя в спальне черный, добавьте и шоколадные оттенки. Это придаст спальне значительно большей глубины, чем сочетание черного с белым. Завершающим элементом в таком интерьере следует использовать золотой декор.

Черный в сочетании с ярким светом



Какой свет использовать в черной спальни / Фото Pinterest

В комнате, наполненной черными оттенками, важно продумать идеи освещения, которые разовьют общий концепт. Лучше использовать несколько видов света.

Встроенные полки с подсветкой и светодиодные ленты различных цветов помогут оттенить сдержанный черный и придадут спальне игривости.

Черное изголовье



Изголовье – завершающий штрих любой спальни / Фото Pinterest

Черное изголовье визуально расширит спальню, а дорогие ткани помогут подчеркнуть атмосферу спокойствия, которая характерна для этой комнаты.

Черные детали усиления эффекта



Черные элементы в спальне / Фото Pinterest

Добавление черного до землистой палитры – идеальный способ завершить дизайн помещения. Это может быть черная рама окна, каркас кровати, минималистичные черные линии светильника или горшки для вазонов.

Черный в сочетании с натуральными материалами



Черный цвет создает уют в спальне / Фото Pinterest

Дизайнеры, которые работают с натуральными материалами, часто используют черный цвет. По их словам, это помогает создать интригу и подчеркнуть уют спальни. В темных помещениях наши чувства усиливаются, поэтому такое решение помогает почувствовать настоящее успокоение в спальне.