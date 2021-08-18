Чем заменить тюль на окнах: 8 практических и современных альтернатив

В солнечные летние дни тюль – незаменимый элемент на окне. Она защищает дом от палящего солнца и помогает рассеивать свет. Но что делать, если тюль кажется устаревшим вариантом и никак не вписывается в интерьер?

Собрали 8 вариантов, которые не только красиво выглядят, но и имеют немало дополнительных преимуществ. В частности, некоторые из предложенных вариантов необязательно стирать и не нужно гладить.

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Жалюзи

Жалюзи на окнах / Фото Pexels

Жалюзи – это специальные пластины, которые изменяют угол наклона благодаря механическому или электронному управлению. Конструкция позволяет солнечному свету проходить в комнату, при этом в темное время суток вы можете полностью скрыть дом от любопытных взглядов с улицы.

Жалюзи крепятся к стене, потолке или на оконную створку. Жалюзи бывают горизонтальными или вертикальными: первые визуально расширяют помещение, другие – напоминают обычные шторы и визуально удлиняют комнату.

Кисея или шторы из нитей

Яркие шторы с нити / Фото Pinterest

Кисея, как и тюль, помогает рассеивать свет и обеспечивает дому приватность. Минималистичный вид позволяет шторам из нити дополнить любой интерьер, а недорогая цена делает их выгодным элементом декора.

Чтобы текстиль сохранился дольше, выбирайте кисею из натуральных нитей. Также попробуйте объединить отдельные стороны тесьмой.

Плиссе

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Плиссе в интерьере / Фото Pinterest

Полотно, собранное в "гармошку" и зафиксировано тросами является еще одной альтернативой тюли. Плиссе крепится к карнизу с помощью кронштейна, чаще всего устанавливаются на рамы.

Среди преимуществ плиссе – простота в уходе и универсальность.

Римские шторы

Римские шторы в интерьере / Фото Pinterest

Римские шторы – это равный отрез ткани с поперечными планками. При поднятии римские шторы собираются в эстетические складки, в опущенном виде – дополняют интерьер натуральными цветами и текстурами. Они универсальны, поскольку подходят как для небольших, так и для просторных помещений в любых стилях.

Рулонные шторы

Рулонные шторы в интерьере / Фото Pinterest

Рулонные шторы выпускаются во многих вариантах, они могут быть полупрозрачными, фактурными, перфорированными, а также полностью блокировать свет.

В поднятом виде рулонные шторы выглядят очень лаконично, поэтому они идеальны для стиля минимализм. Если окна высокие, можно купить шторы, высота которых регулируется пультом.

"Умное" стекло

Стекло с функцией затемнения / Фото Pinterest

Современное решение, которое заменит тюль и избавит вас от каких-либо дополнительных конструкций на окнах. Умная технология защиты бывает нескольких видов, но наиболее распространенные варианты – это термохромное, электрохромное и фотохромное стекло. Поверхность меняет состояние от матового до прозрачного при нажатии кнопки.

Шторы в японском стиле

Японские шторы в интерьере / Фото Pinterest

Полотняные изделия с утяжелителями внизу перемещаются по карнизу с помощью механического или электронного управления.

Хорошо подходят для всех комнат и даже для кухни, поскольку они не поглощают запахи и очень просты в чистке.

Вазоны

Растения в интерьере / Фото Pinterest

"Голое" окно можно прикрыть большими комнатными растениями. Их можно поставить на подоконник или подвесить на шторный карниз.