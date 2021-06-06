Важнейшим предметом спальной комнаты считается кровать. Но без удобной прикроватной тумбы пространство для отдыха будет неудобным и малофункциональными.

Если вы еще не используйте прикроватную тумбу и чувствуете из-за этого дискомфорт – предлагаем подойти к решению задачи креативно. Учитывая стиль спальни, подберите один из предложенных вариантов и попробуйте реализовать его самостоятельно.

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1. Тумбочка из кирпичных блоков



Вместо прикроватной тумбы: 6 оригинальных идей / Фото Pinterest

Отличное дополнение для спален в стиле лофт и помещений, где используются и другие натуральные элементы. Решение подходит практически для любого интерьера и прекрасно гармонирует с любыми предметами: от книг и журналов к вазонам и кувшинам с водой.

2. Тумбочка из книг



Вместо прикроватной тумбы: 6 оригинальных идей

Лучше всего подойдет для спальной комнаты в стиле минимализм с низкой кроватью. Для создания такой тумбочки можно использовать старые книги, склеенные клеем, чтобы придать конструкции прочности и устойчивости. Обложки следует завернуть в бумагу, которая подчеркнет цветовые акценты вашей спальни. Это может быть как монохром, так и целая палитра.

3. Прикроватный табурет



Вместо прикроватной тумбы: 6 оригинальных идей

Деревянные табуреты и винтажные кресла могут стать прекрасным дополнением к спальне в прованском стиле для которого как раз характерна архаичная простота, а функциональность достигается с помощью подручных средств.

4. Деревянный ящик



Вместо прикроватной тумбы: 6 оригинальных идей / Фото Pinterest

Еще одно решение для современных дизайнов интерьера. Старый деревянный ящик, опирающийся на боковую стенку, может полностью заменить прикроватную тумбу. Чтобы освежить новую мебель, попробуйте покрыть ее лаком или белой краской.

5. Подвесная тумба



Вместо прикроватной тумбы: 6 оригинальных идей / Фото Pinterest

Чтобы не загромождать пространство маленьких спальных комнат, используйте подвесные конструкции.

6. Декоративная лестница вместо тумбы



Вместо прикроватной тумбы: 6 оригинальных идей / Фото Pinterest

Если вы не храните у кровати книги, стакан с водой или аксессуары, зато часто готовите на утро одежду и вам нужен простор для ее удобного размещения, обустройте в спальне разумную альтернативу – декоративную лестницу из дерева.



Вместо прикроватной тумбы: 6 оригинальных идей / Фото Pinterest

Если же вы любите держать у кровати все и сразу, используйте это же решение, но с раскладной лестницей.