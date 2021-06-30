Чем заменить диван в гостиной: оригинальные идеи для дома

На протяжении многих лет диван считался главным местом для отдыха. Но современный дизайн опровергает это мнение и предлагает множество интересных альтернатив для гостиной.

Выбирая мебель, важно определиться для чего именно будет использоваться помещение. Приступая к оформлению гостиной, которая считается одной из самых функциональных зон дома, важно учесть свои привычки, хобби и образ жизни. Если вы часто принимаете гостей, которые остаются у вас на ночь, – есть смысл позаботиться о диване.

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В противном случае эксперты советуют отказаться от дивана в пользу более компактных альтернатив. Прежде всего, совет касается владельцев небольших квартир и студий.

Чем заменить диван в небольших квартирах

Мягкие кресла



Мягкие кресла мобильные чем диваны / Фото Pexels

Несколько кресел вместо одного дивана обеспечивают большую вариативность в расположении мебели. Кресла легко переориентировать в пространстве, разворачивая к телевизору, вокруг журнального столика, приближая к окну. И это действительно удобно.

Выбирая этот вариант, важно вычислить точное количество посадочных мест. Если на диване, в зависимости от его площади, может поместиться 3 – 5 человек, то кресло заботится о комфорте лишь одного гостя. Чтобы не просчитаться лучше купить несколько резервных складных стульев или табуретов.

Подушки



Подушки дополнят интерьер в японском стиле / Фото Japanobjects

Вариант для тех, кто выбирает открытое пространство и интерьер в стиле бохо или этники. Подушки можно хаотично разбросать по полу и прятать в шкаф, освобождая место для занятий спортом или игр.

Интерьер с подушками предусматривает, что люди будут сидеть на полу, поэтому позаботьтесь, чтобы он не был холодным – установите обогрев или постелите в зоне гостиной теплый ковер.

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Бескаркасные кресла



Доступная альтернатива диванам / Фото Pinterest

Кресла-мешки – еще один трендовый вариант для вашего дома. Но прежде чем покупать его, убедитесь, что ни у вас, ни у ваших гостей нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, ведь вставать с такого кресла не всегда удобно. Основное преимущество таких кресел – их легкость и мобильность. В них удобно смотреть фильмы или работать за ноутбуком.

Подоконники вместо дивана



Подоконники вместо дивана / Фото Unsplash

Широкие подоконники можно застелить матрасом и пледами, декорировать подушками и поставить рядом пару пуфиков. Место у окна подойдет нескольких человек, а дополнительная мебель позволит расположиться здесь другим членам семьи.

Организуя такое место отдыха, нужно позаботиться, чтобы остекление было крепким, а подоконник – невысоким, иначе у вас могут возникнуть проблемы с комфортом.

Софа



Компактная альтернатива дивана / Фото Pexels

Не такой массивный родственник дивана может заменить его и в придачу занять меньше места из-за отсутствия спинки. Софа не загораживает стены и не разделяет пространство. Кроме этого – это компромиссное решение для небольшого пространства.