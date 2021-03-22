Если у вас маленькая квартира, или вы редко бываете дома – диван в гостиной может быть вам не нужен. Рассказываем, как сэкономить пространство и сделать удобную зону для сидения.

Перед тем, как покупать мебель, подумайте о ее функциональности. Если члены вашей семьи не любят смотреть телевизор, а также часто проводит время вне дома, возможно, вам не нужен диван в гостиной.

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Приводим интересные примеры гостиных, где отказались от громоздких диванов.

Гостиная-столовая с большим столом



Гостиная с козеткой / Фото Novate

Главный акцент в этом помещении сделали не на зоне отдыха, а на обеденном столе. У окна в помещении установили козетку – небольшое место, на котором можно сидеть или лежать.

Гостиная с креслами



Кресла могут стать альтернативой дивану / Фото Novate

Обычно люди не любят общаться, сидя на диване. Так они не видят друг друга. Гораздо удобнее сидеть на креслах и разговаривать лицами друг к другу. Поэтому в зоне отдыха можно разместить отдельные кресла вместо дивана. Если поставить между ними журнальный столик, получится прекрасное место для чаепития и даже завтраков или ужинов.

Пространство с круглым или подвесным креслом



Плетеные кресла достаточно большие и комфортные / Фото Novate

Этот вариант подходит тем, кто живет сам. Вместо большого дивана приобретите плетеное кресло с большим круглым сиденьем. Это место станет любимым в квартире – здесь можно будет релаксировать на полную. В то же время кресло стоит дешевле дивана и не занимает много места.

Гостиная с кушеткой



Кушетка может стать спальным местом, когда приедут гости / Фото homeasking.com

Кушетка – лучшая альтернатива дивану. Она узкая и компактная, но выполняет функцию места для сидения.

Особенно актуально выбрать такой вариант для крохотных помещений, а также для проходных комнат.

Лавка вместо дивана



Лавка поможет сделать интерьер стильным / Фото homeasking.com

Лавка со спинкой может заменить диван. Если выбрать стильный и цветной вариант, то лавка еще и придаст атмосферу вашему интерьеру.

Чтобы сидеть было удобно, дополните скамейку декоративными подушками.

Подушки на полу



Подушки на полу помогут экспериментировать со стилем / Фото tgorlovka.com

Если места в вашей гостиной совсем нет, можно выделить уголок для отдыха. Организуйте зону релакса на полу в любой из комнат: вы сможете раскладывать подушки, а после использования прятать их в шкаф.

Подушки дают огромный простор для креатива: можно экспериментировать с цветами, фактурами, формами. Как показывает практика, дети и взрослые любят сидеть на полу, поэтому такой вариант обязательно понравится гостям.

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Зона отдыха с пуфиками



Пуфы компактные и удобные / Фото archidea.com.ua