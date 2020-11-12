Утепляем пластиковые окна на зиму: советы специалистов с видео
Владельцы металлопластиковых окон надеются, что зимой в их квартире будет тепло и уютно. Однако часто эти надежды оказываются тщетными: из новеньких окон дует холодный воздух. Читайте, почему так происходит и что нужно делать.
Об особенностях утепления окон рассказывает Дизайн 24.
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Металлопластиковые окна могут быть плохо загерметизированы / Фото Unsplash
Ранее "заклеивание" окон на зиму было особым ритуалом, в котором участвовала вся семья. А что делать, если окна новые, металлопластиковые, а из них все равно зимой дует холодный воздух?
Какие окна нужно утеплять
Старые деревянные окна. Всем известны методы утепления таких окон: для этого используют поролон и клейкую ленту.
Однокамерные металлопластиковые окна также могут пропускать холод – такая конструкция не совсем энергоэффективна.
Любые из новых окон, в которых плохо загерметизирован подоконник. Часто холодный воздух может оказываться в квартире через щели в подоконнике.
Однокамерные окна пропускают холодный воздух / Фото Ivd
Как утеплить пластиковые окна
Проверьте регулировку фурнитуры
Из окна может дуть холодный воздух из-за того, что в нем плохо прилегает уплотнитель.
Створку, которая плохо прилегает к окну, нужно отрегулировать в соответствии с инструкцией производителя окон.
Изолируйте окно по периметру
Окна можно утеплить как изнутри, так и снаружи / Фото Fabrikaokon
Нередко недобросовестные строители устанавливают окна прямо на монтажную пену. Со временем она проседает, образуя щели. В такой ситуации особенно ощутим сквозняк в нижней части окна.
Можно попробовать снять отлив – подоконник с внешней стороны окна. Загерметизируйте его дополнительно монтажной пеной, а также сделайте гидроизоляцию силиконом и гидроизоляционной лентой. После этих процедур в квартире станет ощутимо теплее.
В сложных ситуациях нужно разбирать откосы, чтобы дополнительно задуть их пеной и закрыть гидропароизоляцией.
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Утепление окон термопленкой
С подоконника может дуть из-за проседания монтажной пены / Фото zhzh.info
Современная технология, позволяющая повысить энергоэффективность окон. Для лучшей изоляции с окна рекомендуют снять ручки и наклеить пленку на всю его площадь.
Для того чтобы термоизоляционная пленка плотно прилегала к окну и крепко держалась, ее нужно разогреть обычным бытовым феном.
Пленка создаст своеобразный тепловой щит / Фото Homius
Такой способ не устраняет сквозняки из щелей. Но термопленка повышает энергоэффективность окна – особенно это полезно для однокамерных стеклопакетов.
Она создает дополнительный воздушный щит – и тепло из вашей квартиры теряется гораздо меньше.
Как утеплить окна монтажной пеной:
Как утеплить окна силиконом:
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