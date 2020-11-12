Владельцы металлопластиковых окон надеются, что зимой в их квартире будет тепло и уютно. Однако часто эти надежды оказываются тщетными: из новеньких окон дует холодный воздух. Читайте, почему так происходит и что нужно делать.

Об особенностях утепления окон рассказывает Дизайн 24 .

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Металлопластиковые окна могут быть плохо загерметизированы / Фото Unsplash

Ранее "заклеивание" окон на зиму было особым ритуалом, в котором участвовала вся семья. А что делать , если окна новые, металлопластиковые, а из них все равно зимой дует холодный воздух ?

Какие окна нужно утеплять

Старые деревянные окна . Всем известны методы утепления таких окон: для этого используют поролон и клейкую ленту.

Однокамерные металлопластиковые окна также могут пропускать холод – такая конструкция не совсем энергоэффективна.

Любые из новых окон, в которых плохо загерметизирован подоконник . Часто холодный воздух может оказываться в квартире через щели в подоконнике.



Однокамерные окна пропускают холодный воздух / Фото Ivd

Как утеплить пластиковые окна

Проверьте регулировку фурнитуры

Из окна может дуть холодный воздух из-за того, что в нем плохо прилегает уплотнитель .

Совет : возьмите листок обычной бумаги. Зажимайте его створкой окна по всему периметру. Если листок не падает, это значит, что створка прилегает плотно.

Створку, которая плохо прилегает к окну, нужно отрегулировать в соответствии с инструкцией производителя окон.

Изолируйте окно по периметру



Окна можно утеплить как изнутри, так и снаружи / Фото Fabrikaokon

Нередко недобросовестные строители устанавливают окна прямо на монтажную пену . Со временем она проседает, образуя щели. В такой ситуации особенно ощутим сквозняк в нижней части окна.

Можно попробовать снять отлив – подоконник с внешней стороны окна. Загерметизируйте его дополнительно монтажной пеной , а также сделайте гидроизоляцию силиконом и гидроизоляционной лентой. После этих процедур в квартире станет ощутимо теплее.

В сложных ситуациях нужно разбирать откосы , чтобы дополнительно задуть их пеной и закрыть гидропароизоляцией.

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У тепление окон термопленкой



С подоконника может дуть из-за проседания монтажной пены / Фото zhzh.info

Современная технология, позволяющая повысить энергоэффективность окон . Для лучшей изоляции с окна рекомендуют снять ручки и наклеить пленку на всю его площадь .

Для того чтобы термоизоляционная пленка плотно прилегала к окну и крепко держалась, ее нужно разогреть обычным бытовым феном.

Пленка создаст своеобразный тепловой щит / Фото Homius

Такой способ не устраняет сквозняки из щелей. Но термопленка повышает энергоэффективность окна – особенно это полезно для однокамерных стеклопакетов.

Она создает дополнительный воздушный щит – и тепло из вашей квартиры теряется гораздо меньше.

Как утеплить окна монтажной пеной: