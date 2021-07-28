На чем нельзя экономить во время ремонта: 4 самих важных пункта

Ремонт – процесс сложный, долгий и истощающий. Кроме времени и сил, каждый этап работ извлекает из хозяев немало средств, поэтому неудивительно, что каждый стремится сэкономить на материалах, мастерах или технике.

Несмотря на желание "срезать бюджет", следует понимать, что невзвешенная экономия может вылезти вам боком. Конечно, вы можете подобрать дешевые аналоги от местных производителей или остановиться только на базовой отделке стен. Однако на 4 следующие пункты должно пойти максимум усилий и ресурсов.

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Прокладка коммуникаций и черновые работы



На чем нельзя экономить во время ремонта / Фото Pexels

Если у вас что-то сломается, начнет течь или перегорит внутри, нужно будет переделывать все: от штукатурки до побелки. В практике архитекторов бывают случаи, когда на этапе чистовых работ на стене или потолке проявлялся грибок.

Чтобы устранить риски, следует вызвать технический надзор на этапе приема черновых работ. Высококлассные специалисты потянут дополнительную сумму, но желательно заложить ее, чтобы впоследствии не возникло неприятностей.

Скрытые части сантехники

Если что-то сломается, придется снимать плитку со стен.

Как понять, что покупаете качественные предметы:

изучите характеристики техники на специализированных ресурсах;

обратитесь за консультацией к независимым сантехникам, которые не пытаются навязать вам товар, за который получают проценты;

проконсультируйтесь с дизайнером, прорабом и другими специалистами, которые занимаются санузлом.

Сантехника



На чем нельзя экономить во время ремонта / Фото Pexels

Дешевая сантехника будет часто ломаться, а поменять ее в готовом интерьере не так просто.

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Как понять, что покупаете качественное:

ознакомиться с отзывами;

собрать все минусы (их имеет каждое изделие) и убедиться, что они не станут критическими для вас;

проконсультироваться относительно выбранного изделия с сантехниками.

Предмет комфорта

Каждый из нас имеет индивидуальные прихоти без которых жизнь кажется невозможной. Для одних – это удобный матрас, для других – вместительный шкаф. Составьте для себя список из таких 2 – 4 вещей и точно не соглашайтесь на компромиссы в этом вопросе.