Экономия при ремонте должна быть рациональной. На чем действительно можно сэкономить , чтобы квартира осталась стильной, рассказывает дизайнер Ольга Боднар в своем инстаграме.

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Вот на чем можно сэкономить средства при ремонте:

Меньше предметов, только необходимые – без столиков, ковриков, полочек, пуфов. Позже это можно все докупить.

Базовая отделка стен – без панелей, реек, "дизайна" стен. Сделайте покраску в один цвет (краска нормального качества, не самая дорогая, но и не самая дешевая)

"Родной" кирпич на стенах тоже сэкономит вам средства / Фото инстаграм olgabondar_design

"Простые" световые решения – без встроенных треков, бесконечных подсветок. Однако дизайнер советует 2-3 светильника сделать акцентными. На 2 единицах можно не экономить, выбрать украинских производителей.

Не думать бы "а если гости" – без гостевой комнаты , без раскладных диванов и столов, без кладовой для дополнительных стульев.

Двери выбирать из МДФ (Древесноволокнистая плита средней плотности – листовой композиционный материал, произведенный из очень мелких древесных опилок. Поверхность МДФ ровная, гладкая, однородная, плотная, все это делает внешнюю обработку плит чрезвычайно простой. Лист из МДФ может быть от 4 до 22 миллиметров), простого белого цвета или в цвет стен ( не скрытого монтажа , потому что они дороже обойдутся).

(Древесноволокнистая плита средней плотности – листовой композиционный материал, произведенный из очень мелких древесных опилок. Поверхность МДФ ровная, гладкая, однородная, плотная, все это делает внешнюю обработку плит чрезвычайно простой. Лист из МДФ может быть от 4 до 22 миллиметров), ( , потому что они дороже обойдутся). На полу – паркетная доска украинского производителя , в санузлах – украинский керамогранит.

Не экономить на сантехнике.

Окрашенные радиатор / Фото инстаграм olgabondar_design

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