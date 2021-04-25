Экономия при ремонте должна быть рациональной. На чем действительно можно сэкономить, чтобы квартира осталась стильной, рассказывает дизайнер Ольга Боднар в своем инстаграме.
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Вот на чем можно сэкономить средства при ремонте:
- Меньше предметов, только необходимые – без столиков, ковриков, полочек, пуфов. Позже это можно все докупить.
- Базовая отделка стен – без панелей, реек, "дизайна" стен. Сделайте покраску в один цвет (краска нормального качества, не самая дорогая, но и не самая дешевая)
"Родной" кирпич на стенах тоже сэкономит вам средства / Фото инстаграм olgabondar_design
- "Простые" световые решения – без встроенных треков, бесконечных подсветок. Однако дизайнер советует 2-3 светильника сделать акцентными. На 2 единицах можно не экономить, выбрать украинских производителей.
- Не думать бы "а если гости" – без гостевой комнаты, без раскладных диванов и столов, без кладовой для дополнительных стульев.
- Двери выбирать из МДФ (Древесноволокнистая плита средней плотности – листовой композиционный материал, произведенный из очень мелких древесных опилок. Поверхность МДФ ровная, гладкая, однородная, плотная, все это делает внешнюю обработку плит чрезвычайно простой. Лист из МДФ может быть от 4 до 22 миллиметров), простого белого цвета или в цвет стен (не скрытого монтажа, потому что они дороже обойдутся).
- На полу – паркетная доска украинского производителя, в санузлах – украинский керамогранит.
- Не экономить на сантехнике.
Окрашенные радиатор / Фото инстаграм olgabondar_design
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- Мебель и свет – украинского производства. У нас много классных решений. Плюс известны всем Икеа и Jysk.
- Потолок – штукатурка, покраска, можно зонально опускать гипсокартон для подведения коммуникаций. Или оставить "чистый" монолит, просто его покрыть лаком.
- Использовать "простые" дизайнерские решения. Например, необязательно менять радиаторы для отопления на современные. Иногда их можно даже просто покрасить, так они могут стать изюминкой квартиры.