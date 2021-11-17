Человек среди природы: дом в Канаде, в который хочется убежать на всю зиму

Дни становятся короче, а воздух – более прохладным. Вместе с зимой приближаются праздники и мечты об отдаленном и одиноком уголке в лесу, где можно дать волю своей фантазии и насладиться спокойствием.

Природа – это окружение, не требующее излишнего пафоса и гламура. Этой среде наиболее подходят небольшие дома из природных материалов, главным акцентом которых является уют.

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Архитекторы студии NatureHumaine представили La Brèche House. Этот дом стал их видением комфортной и неприхотливой жизни среди леса.

Удивительная среда / Фото Archdaily

Архитекторы разделили дом на две части, чтобы реализовать пожелания клиента о разграничении рабочих пространств. Одно помещение имеет спальню и гостиную, в то время как другое соединило в себе кухню, мастерскую и гостевую комнату.

Никаких лишних деталей / Фото Archdaily

Главной задачей было сохранить максимальную открытость пространств и погрузить здание в природу, сделав его частью интерьера. Это удалось реализовать благодаря большим панорамным окнам.

La Brèche House – это прекрасный загородный дом среди природы, который окутает уютом и позволит максимально насладиться сказочной атмосферой.