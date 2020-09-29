Их называют одними из самых страшных баров мира. Заведения под названием "Гигер" расположены в Швейцарии. Их интерьер смутит даже опытного фаната фильмов ужасов.

Кошмар, тревога и отвращение здесь – в каждом элементе интерьера, сообщает Artifex.

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Арки словно созданы из человеческих костей / Фото Tripadvisor

В мире есть два бара "Гигер", и оба они – в Швейцарии. Chur Giger Bar работает в городе под названием Кур, а Museum HR Giger Bar открыли в Грюйере. Места здесь надо бронировать заранее, ведь желающих посетить одно из необычных заведений очень много.



На входе посетителей встречает жуткая скульптура / Фото Artifex

Бары "Гигер" – это не просто место, где вы можете поесть и выпить для храбрости. Это – инсценированный борт самолета из фильма ужасов "Чужой". Вот куда мечтает попасть каждый фанат.

Поворачивающие кресла фантастического вида, опоясанный позвоночнообразными арками потолок, необычные светильники, таинственный полумрак. Не покидает ощущение, что вот-вот из темноты появится разинутая зубастая пасть инопланетного чудовища, рожденного фантазией талантливого художника, – рассказывают посетители бара.



Здесь немало ужасающих деталей / Фото Artifex

Автор проекта – всемирно известный художник, скульптор и дизайнер Ганс Рудольф «Руди» Гигер (HR Giger). Именно он создал "внешность" монстра из популярного фильма.

В стенах заведения вы увидите вмурованные ряды младенцев, а стулья здесь напоминают скелеты. Арки в виде человеческих хребтов и пол, воспроизводящий вид компьютерной платы, не оставляют посетителей равнодушными.



Посетители чувствуют себя героями фильма ужасов / Фото Tripadvisor

Эксцентричный художник Гигер создал не только портрет "Чужого", но и большую часть декораций для культового фильма. В 1980 году он получил премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты к киноленте.



Детали интерьера можно рассматривать часами / Фото Artifex

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Хотя художника Гигера уже нет в живых, он увековечил свое имя не только в кинематографе, но и в своих фантастических заведениях.

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