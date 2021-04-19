Когда приходит очередь ремонта, особенно, если у вас нет проекта от дизайнеров, то на помощь приходит Google или Pinterest. Полистав несколько дней фото интерьеров, зачастую, люди начинают с выбора красивых обоев и пока до них доходит очередь, то не такими уж и красивыми они кажутся. Чтобы не случилось такой ситуации читайте советы от студии a.s.d.e.s.i.g.n в нашем материале.

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В первую очередь надо подумать о:

1. Демонтаж

Если это перепланировка , то она должна быть безопасной , поэтому согласуйте ее с архитектором и инженером. Можно расширять дверные проемы (комфортная ширина 90 сантиметров, для санузлов достаточно 80 сантиметров) или же объединять балкон с жилым помещением, если это возможно (проконсультируйтесь с архитектором).

2. Окна и двери

Если дверь скрытого монтажа , то коробка встраивается в стену, поэтому это нужно делать еще в начале ремонтных работ. Также часто входные двери тоже нужно заменять для большей безопасности вашего дома. Сейчас существуют электронные системы безопасности , блокирующие двери автоматически через несколько секунд после закрытия, такую систему можно устанавливать и на окна, особенно, если у вас первый этаж .

3. Сантехника

Если вы хотите установить инсталляцию для унитаза или использовать смесители скрытого монтажа , то учтите наращивания стены для этого. Для унитаза чаще всего – 20 сантиметров, а для смесителей – 13-15 сантиметров.

Инсталляция для унитаза / Фото инстаграм antonov.design

4. Электричество

Заранее подготовьте план расположения мебели , чтобы в гостиной диван НЕ перекрыл розетку, или ящик в спальне не затрагивал подвесные светильники.

5. Потолок

Учитывайте на сколько опущен ваш потолок в готовом виде, чтобы заказанная шкаф поместился по высоте. Нужно сразу определить тип карниза , если вы планируете скрытый , то для него нужно оставить нишу 15-20 сантиметров.

Опуск потолка для ниши под Led-ленту и шторы / Фото инстаграм antonov.design

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6. Пол

Если у вас присутствует стык двух покрытий , то это надо учесть еще в начале ремонтных работ, чтобы предотвратить установлению порогов между различными уровнями покрытий. Чаще всего такое случается на стыке керамогранита ванной и ламината в коридоре . Также в кухне рекомендуем установить керамогранит на мокрую зону, чтобы ламинат или паркетная доска не потеряли своего первоначального вида, ведь влага плохо влияет на эти покрытия.

7. Стены

Не забывайте о гидроизоляции для мокрых зон. Если стены должны быть окрашены, то всегда делайте "выкрасьте" в несколько слоев. Цвет в палитре производителя и на стенах вашей комнаты будет отличаться . На это также влияет количество освещения в квартире, учтите, что краска, будет казаться темнее в помещении, где мало дневного света.