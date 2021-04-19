Когда приходит очередь ремонта, особенно, если у вас нет проекта от дизайнеров, то на помощь приходит Google или Pinterest. Полистав несколько дней фото интерьеров, зачастую, люди начинают с выбора красивых обоев и пока до них доходит очередь, то не такими уж и красивыми они кажутся. Чтобы не случилось такой ситуации читайте советы от студии a.s.d.e.s.i.g.n в нашем материале.
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В первую очередь надо подумать о:
1. Демонтаж
Если это перепланировка, то она должна быть безопасной, поэтому согласуйте ее с архитектором и инженером. Можно расширять дверные проемы (комфортная ширина 90 сантиметров, для санузлов достаточно 80 сантиметров) или же объединять балкон с жилым помещением, если это возможно (проконсультируйтесь с архитектором).
2. Окна и двери
Если дверь скрытого монтажа, то коробка встраивается в стену, поэтому это нужно делать еще в начале ремонтных работ. Также часто входные двери тоже нужно заменять для большей безопасности вашего дома. Сейчас существуют электронные системы безопасности, блокирующие двери автоматически через несколько секунд после закрытия, такую систему можно устанавливать и на окна, особенно, если у вас первый этаж.
3. Сантехника
Если вы хотите установить инсталляцию для унитаза или использовать смесители скрытого монтажа, то учтите наращивания стены для этого. Для унитаза чаще всего – 20 сантиметров, а для смесителей – 13-15 сантиметров.
Инсталляция для унитаза / Фото инстаграм antonov.design
4. Электричество
Заранее подготовьте план расположения мебели, чтобы в гостиной диван НЕ перекрыл розетку, или ящик в спальне не затрагивал подвесные светильники.
5. Потолок
Учитывайте на сколько опущен ваш потолок в готовом виде, чтобы заказанная шкаф поместился по высоте. Нужно сразу определить тип карниза, если вы планируете скрытый, то для него нужно оставить нишу 15-20 сантиметров.
Опуск потолка для ниши под Led-ленту и шторы / Фото инстаграм antonov.design
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6. Пол
Если у вас присутствует стык двух покрытий, то это надо учесть еще в начале ремонтных работ, чтобы предотвратить установлению порогов между различными уровнями покрытий. Чаще всего такое случается на стыке керамогранита ванной и ламината в коридоре. Также в кухне рекомендуем установить керамогранит на мокрую зону, чтобы ламинат или паркетная доска не потеряли своего первоначального вида, ведь влага плохо влияет на эти покрытия.
7. Стены
Не забывайте о гидроизоляции для мокрых зон. Если стены должны быть окрашены, то всегда делайте "выкрасьте" в несколько слоев. Цвет в палитре производителя и на стенах вашей комнаты будет отличаться. На это также влияет количество освещения в квартире, учтите, что краска, будет казаться темнее в помещении, где мало дневного света.
Декоративная штукатурка на стене / Фото инстаграм antonov.design