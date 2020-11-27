Парикмахерская, швейная студия и гигантская вышиванка: фото необычного интерьера школы в Киеве
В этой школе физику и химию изучают в настоящих лабораториях. А еще учатся скалолазанию, парикмахерскому искусству и кулинарии. Рассказываем о современном и одновременно аутентичном интерьере нестандартной школы в украинской столице.
Про украинскую школу с современным дизайном сообщает официальный сайт Novoshkola.
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Интерьер школы одерживал победу на различных престижных конкурсах / Фото novoshkola.com.ua
Заведение называется "Новопечерская школа", и оно ставит своей целью выращивать будущих лидеров.
Интерьер этой школы существенно отличается от стандартных учебных заведений. Здесь нет нудных классов и длинных коридоров, которыми к тому же запрещено бегать.
Здание имеет площадь почти 10 000 квадратных метров.
На стене в фойе разместили стилизованную вышиванку / Фото novoshkola.com.ua
Интерьер школы был создан студией DreamDesign. Помещение называют эстетически совершенным и функционально спланированным.
В интерьере использовали эргономичную мебель / Фото www.tronegrande.com
Дизайн школы одержал победу на престижных конкурсах:
- в частности, в номинации "Образование" в рамках международной премии Iida Global Excellence Awards,
- первая премия в номинации "Интерьеры административно-общественных зданий",
- Гран-при конкурса Inter`year.
Яркая цветовая гамма интерьера развивает творческие способности детей.
В интерьере использовали яркие цвета / Фото novoshkola.com.ua
В дизайне использовали различные народные мотивы. На стене в холле школы разместили стилизованную вышиванку. В столовой разместили карту достопримечательностей Украины.
Все здесь выглядит очень современно / Фото www.tronegrande.com
Дизайн школы призван развивать в детях чувство национальной идентичности. Это и есть девизом и целью Новопечерской школы.
В школе есть разные мастерские и лаборатории / Фото novoshkola.com.ua
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Все классы в школе имеют яркие интерьеры. Они призваны изображать реальность максимально точно: к примеру, физику, химию, биологию здесь изучают в настоящих лабораториях.
В спортивном зале привлекает внимание стенд для скалолазания. А еще в школе есть художественная и гончарная мастерские, швейная студия, парикмахерская, кухни и многое другое.
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