В этой школе физику и химию изучают в настоящих лабораториях. А еще учатся скалолазанию, парикмахерскому искусству и кулинарии. Рассказываем о современном и одновременно аутентичном интерьере нестандартной школы в украинской столице.

Про украинскую школу с современным дизайном сообщает официальный сайт Novoshkola .

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Интерьер школы одерживал победу на различных престижных конкурсах / Фото novoshkola.com.ua

Заведение называется "Новопечерская школа", и оно ставит своей целью выращивать будущих лидеров.

Интерьер этой школы существенно отличается от стандартных учебных заведений. Здесь нет нудных классов и длинных коридоров , которыми к тому же запрещено бегать.

Здание имеет площадь почти 10 000 квадратных метров .



На стене в фойе разместили стилизованную вышиванку / Фото novoshkola.com.ua

Интерьер школы был создан студией DreamDesign . Помещение называют эстетически совершенным и функционально спланированным .



В интерьере использовали эргономичную мебель / Фото www.tronegrande.com

Дизайн школы одержал победу на престижных конкурсах:

в частности, в номинации "Образование" в рамках международной премии Iida Global Excellence Awards ,

первая премия в номинации "Интерьеры административно-общественных зданий" ,

Гран-при конкурса Inter`year .

Яркая цветовая гамма интерьера развивает творческие способности детей.



В интерьере использовали яркие цвета / Фото novoshkola.com.ua

В дизайне использовали различные народные мотивы . На стене в холле школы разместили стилизованную вышиванку . В столовой разместили карту достопримечательностей Украины .



Все здесь выглядит очень современно / Фото www.tronegrande.com

Дизайн школы призван развивать в детях чувство национальной идентичности . Это и есть девизом и целью Новопечерской школы.



В школе есть разные мастерские и лаборатории / Фото novoshkola.com.ua

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Все классы в школе имеют яркие интерьеры. Они призваны изображать реальность максимально точно: к примеру, физику, химию, биологию здесь изучают в настоящих лабораториях .