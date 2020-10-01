Биокамин как предмет декора уже стал популярным и известным многим. Работая над созданием дизайн-проекта, дизайнеры все чаще используют в своих работах камин, отводя ему центральное место в комнате.

Но в дальнейшем использовании биокамина, их клиент невольно сталкивается с рядом проблем, о которых, по той или иной причине, не знал ранее. Поскольку пламя биокамина открытое, какое бы вы топливо не использовали, оно будет сжигать кислород, тем самым нанося вред микроклимату помещения, где он находится. Также от качества топлива, соответственно и его стоимости, зависит и наличие запаха в комнате. Ряд неудобств, связанных с хранением и безопасностью использования камина, мешают полностью насладиться захватывающим эффектом огня. И по этой причине, биокамин все чаще и чаще начинает находиться в нерабочем состоянии.

И в этой ситуации, когда камин в комнате является вашей мечтой, но вы не хотите столкнуться с проблемами, которые невозможно отделить от открытого пламени, на помощь приходят технологии.

Ирландская компания Dimplex предлагает не только полноценную замену биокамину, но и предмет интерьера, использование которого благоприятно влияет на качество воздуха в помещении. Электрокамины Dimplex Cassetta 1000 PS (ширина 1017 мм) и Dimplex Cassette 500 PS (ширина 508 мм) одни из самых продаваемых моделей среди огромной линейки каминов Dimplex.



Dimplex Cassette 500 PS



Dimplex Cassette 1000 PS

Относительно дизайна и изображения огня, данные камины напоминают биокамины. Но в основе эффекта визуализации пламени лежит технология ультразвукового увлажнителя воздуха. В корпусе камина расположен ультразвуковой парогенератор, при работе которого вода разбивается на холодный пар, который подсвечивается специальными LED лампами и тем самым создает картинку огня. Потребление электричества при этом минимальнее, у Cassette 500, например, составляет около 250 Вт.

Также стоит отметить безопасность использования электрокамина, поскольку пламя, как таковое вообще отсутствует, повода для беспокойства за детей и животных, которые находятся в помещении у вас не будет.

У данного камина, кроме потрясающей картинки огня, также есть звуковой эффект горения дров, эту функцию уместно использовать в каминах с комплектом декоративных дров – Cassette 1000 и Cassette 500.

Также важным преимуществом электрокаминов над биокаминами является отсутствие дополнительных затрат на топливо, ведь в электрокаминах используется обычная вода, которую нужно просто добавить в бачок.

Видеообзор Cassette 500. Как подключать к водопроводу

А модели Cassette 1000 PS и Cassette 500 PS вообще могут быть подключены непосредственно к водопроводу, в этом случае не нужно следить за наличием воды в баке, просто время от времени проводить чистку от налета парогенератора камина кисточкой, которая уже идет в комплекте. Подключение к водопроводу особенно важная функция для коммерческий объектов, когда камины работают постоянно, а персонал может не заметить отсутствие воды в баке. Также, помимо прочих полезных функций в описанных выше моделях, стоит выделить возможность ставить эти камины в каскад, то есть подключать их друг к другу, создавая непрерывную линию огня любой ширины.



Несколько каминов Cassette 1000 подключенных в каскад

Каскад Cassette 500 на барной стойке ресторана

Данные камины активно продаются и в Украине, украшая собой интерьер элитных ресторанов и гостиниц. Например, увидеть Cassette 1000 можно в 5-звездном отеле Hilton Kyiv или в ресторане "Веранда на Днепре".



Электрокамин Cassette 1000 в ресторане "Веранда на Днепре"

Все без исключения 3D камины (камины с паром), к которым относятся Cassette 1000 и Cassette 500, изготавливаются в Ирландии и имеют гарантию 2 года. Увидеть и протестировать электрокамины Dimplex можно в шоуруме, там вы и можете получить профессиональную консультацию. Весь модельный ряд и техническая информация представлена на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua. Контактные телефоны (097) 5001737 и (050) 5001737.

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